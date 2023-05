Il Barcellona potrebbe giocare fuori dall’Europa: il piano in caso di esclusione dalla Champions Il Barcellona non è sicuro di partecipare alla prossima Champions League: tra le ipotesi c’è quella di fare da squadra ospite in una competizione asiatica.

A cura di Ada Cotugno

Il Barcellona si prepara a vincere la Liga dopo quattro anni di astinenza, ma la gioia del campionato potrebbe presto lasciare posto all'amarezza per l'esclusione dalla Champions League. Il caso Negreira non è ancora chiuso e, nonostante l'ottimismo del presidente Joan Laporta, la UEFA non si è pronunciata sul destino europeo del catalani.

Il Barça spera ovviamente che tutto vada liscio, ma la dirigenza si sta preparando anche ad affrontare il peggio: come riporta Onze in caso di esclusione dalle coppe europee per la prossima stagione, il Barcellona potrebbe decidere di partecipare a una competizione fuori dall'Europa. Un'ipotesi remota al momento ma che viene comunque presa in considerazione dal club.

Il Barcellona ha incontrato Alekdander Ceferin due settimane fa e il summit non ha portato particolari preoccupazioni ai catalani che con molta probabilità potranno disputare la prossima Champions. Ma il club si guarda intorno e sta studiando strade alternative per porre rimedio alla grande perdita economica che comporterebbe un anno di stop dalle competizioni europee.

Tra le ipotesi più accreditate c'è quella di riempire il vuoto delle partite con delle amichevoli da giocare in giro per il mondo, ma non è esclusa la partecipazione come squadra ospite in una diversa competizione fuori dall'Europa: gli occhi sono puntati sulla Champions League asiatica, terra fertile soprattutto per gli sponsor e i ricavi che riempirebbero le casse della società.

Nel caso (remoto, in verità) la sanzione dovesse riguardare anche il campionato spagnolo, allora il Barcellona sarebbe pronto a chiedere lo spostamento in una lega diversa, ma al momento questa strada sembra veramente impossibile da percorrere.

Per il momento tutte le ipotesi restano ancora sospese, in attesa di capire quale sarà la decisione da parte della UEFA: allo stato attuale il Barça potrebbe partecipare senza problemi alla prossima Champions League, ma la parentesi legata alla possibile sanzione di un anno non è ancora stata chiusa definitivamente.