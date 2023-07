Il Barcellona ha un debito milionario con Messi: continuerà a pagargli lo stipendio fino al 2025 Ogni sei mesi il Barcellona stacca un assegno in favore di Messi: due anni dopo l’addio dell’argentino i blaugrana si ritrovano alle prese con un debito ancora da saldare.

A cura di Ada Cotugno

Il sogno del ricongiungimento tra Leo Messi e il Barcellona è sfumato definitivamente. L'argentino è pronto a vivere la sua prima esperienza negli Stati Uniti con la maglia dell'Inter Miami, ma il filo diretto con i blaugrana non si spezzerà. E questa volta non si tratta solo di sentimenti: il club spagnolo dovrà continuare a pagare la Pulce ancora per qualche anno, a causa di un debito milionario portato alla luce dal presidente Joan Laporta.

Nonostante i problemi finanziari dei catalani a bilancio peserà ancora la somma di denaro rimasta in sospeso dopo l'addio di Messi. Si tratta di un differimento in busta paga che era stato concordato con la precedente gestione e che produce pagamenti in sospeso che terminano nel 2025, come chiarito dal presidente in una recente intervista.

La cifra ammonta attorno ai 48 milioni di euro: il debito è stato accumulato due anni fa, quando il giocatore ha lasciato definitivamente il Barcellona per trasferirsi al PSG. Da allora ogni sei mesi i balugrana effettuano un pagamento di 6 milioni di euro per La Pulce che continua a ricevere il denaro arretrato dalla sua ex squadra anche due stagioni dopo il suo addio.

Una situazione non ideale per il club che si trova in una situazione economica non facile e dovrà destinare parte del suo budget per coprire tutte le spese rimaste in sospeso e saldare il debito contratto con la sua ex stella.

In questo modo il Barça continuerà a pagare lo stipendio di Messi fino al 2025, quando avrà estinto definitivamente il suo debito. Nel frattempo il giocatore si prepara a firmare un contratto faraonico con l'Inter Miami: come rivelato dal presidente il suo ingaggio si aggirerà tra i 50 e i 60 milioni all'anno, una cifra garantita grazie anche al contributo di alcuni sponsor che in cambio riceveranno visibilità per l'approdo dell'argentino il MLS.