Il Barcellona chiude il suo 2020 pareggiando 1-1 in casa con l'Eibar nel match della 16a giornata della Liga, ennesimo risultato negativo di una stagione cominciata molto male dai blaugrana. Senza Lionel Messi i catalani rischiano grosso contro la formazione basca e non riescono ad andare oltre il pareggio scivolando così al sesto posto in classifica a meno sette dalla capoliste Atletico Madrid (che ha anche due partite in meno) e Real Madrid.

Fin dai primi minuti si intuisce che contro l'Eibar sarà una gara difficile per i blaugrana orfani del suo giocatore migliore, fin da quando Braithwaite sbaglia un calcio di rigore dopo otto minuti. La situazione per gli uomini di Koeman peggiora poi nella ripresa con Kike che al 57′ porta in vantaggio gli ospiti e solo un gol di Dembelé nel finale evita la sconfitta al Barça.

La situazione attuale del Barcellona non è delle migliori e per capire quale sia lo stato d'animo dell'ambiente catalano basta guardare la reazione dello sconsolato Leo Messi che scuro in volto al termine del match lascia gli spalti vuoti del Camp Nou. La Pulce, rientrata a Barcellona in giornata ma dispensata dal match per un piccolo fastidio alla caviglia (rientrerà il prossimo fine settimana), ha infatti seguito dalla tribuna la gara lasciando trasparire tutta la propria delusione per quanto visto in campo.

Sui social invece i tifosi sono scatenati soprattutto contro l'attaccante francese Antoine Griezmann e il tecnico olandese Ronald Koeman considerati i principali responsabili di questa prima parte di stagione incolore da parte dei blaugrana che vedono sempre più allontanarsi la possibilità di lottare per il titolo.