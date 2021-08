“Idolo maximo”: l’emozione di Marcelo per la foto con Paolo Maldini dopo Real Madrid-Milan Marcelo non ha nascosto l’emozione nel chiedere una foto a Paolo Maldini dopo l’amichevole tra Real Madrid e Milan che è terminata 0-0. Il brasiliano ha postato lo scatto sul suo profilo di Instagram in una stories scrivendo “Idolo Maximo” ma è nel video pubblicato dai social della società rossonera dove si apprezza di più la scena dopo la gara di ieri a Klagenfurt.

A cura di Vito Lamorte

"Possiamo fare una foto insieme?". La richiesta di Marcelo a Paolo Maldini è la stessa che farebbe ogni appassionato di calcio si trovasse davanti ad un monumento di questo sport come l'attuale dirigente del Milan. Il calciatore brasiliano del Real Madrid, che è stato uno dei migliori interpreti del ruolo di laterale sinistro degli anni 2000, non ha nascosto la sua ammirazione per l'ex numero 3 del Diavolo e della Nazionale Italiana e dopo l'amichevole tra gli spagnoli e il Milan andata in scena a Klagenfurt ieri è riuscito a esaudire questo desiderio. La partita è terminata con un pareggio per 0-0 tra i Blancos e i rossoneri, nonostante i pali di Theo Hernadez e di Luka Modric, ed è stato un buon test sia per Carlo Ancelotti che per Stefano Pioli in vista dell'inizio della stagione 2021-2022.

Sia il Real Madrid che il Milan hanno perso calciatori importanti in questa sessione di mercato rispetto allo scorso anno e i due tecnici stanno lavorando per assemblare la rosa che avevano già a disposizione con i nuovi innesti. La partita ha vissuto per lo più di fiammate e il caldo ha creato più di qualche problema ad entrambi gli schieramenti ma entrambi gli allenatori si sono detti soddisfatti di quanto visto.

Tra i giocatori che hanno fatto parte della partita c'è chiaramente Marcelo, che alla fine del match è andato a cercare Maldini per una foto e poco dopo l'ha postata sul suo profilo di Instagram in una stories con la scritta: "Idolo Maximo". Sul profilo Instagram del Milan, invece, è apparso proprio il video dell'incontro tra i due, con il direttore dell'area tecnica che ha risposto alla richiesta del brasiliano: "Anche io voglio fare una foto con te". Successivamente il terzino del Real ha pubblicato anche un'altra foto insieme a Paolo Maldini e Carlo Ancelotti in cui ha scritto: "Ascolto e imparo". Marcelo ha vissuto tante giornate memorabili nella sua carriera e a queste aggiungerà anche l'incontro di ieri con il suo idolo.