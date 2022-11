Icardi fa qualcosa di inaspettato, è una meraviglia: anche Wanda Nara lo esalta Mauro Icardi mattatore a sorpresa nel 7-0 rifilato dal Galatasaray al Basaksehir. E spunta un post celebrativo di Wanda Nara.

A cura di Marco Beltrami

Mauro Icardi sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Il Galatasaray vola, grazie anche al centravanti argentino ritrovato dopo un periodo tutt'altro che positivo in cui ha risentito anche delle vicende extra-campo legate ai dissidi con Wanda Nara. Prestazione superlativa per l'ex di Sampdoria e Inter nel roboante 7-0 rifilato dai giallorossi di Turchia al Basaksehir del connazionale Biglia in quello che era a tutti gli effetti uno scontro diretto per l'altissima classifica della Super Lig.

Icardi ha messo la sua firma sul match con un gol e due assist, che gli hanno permesso di migliorare ulteriormente il suo bottino nella nuova esperienza turca (complessivamente in 6 apparizioni ha firmato quattro reti e tre passaggi vincenti). Tutti pazzi dunque per Maurito, che dopo aver segnato il 2-0 calciando in maniera magistrale un calcio di rigore, si è preso la scena per la meravigliosa giocata che ha portato allo 0-4 del Galatasaray.

Un gesto tecnico bellissimo quello del bomber che ha permesso a Kerem Aktürkoğlu di trovare il gol (tripletta per lui). Lanciato in profondità, Icardi in posizione defilata ma comunque in condizione di vedere la porta ha messo da parte il suo istinto del gol e invece con un geniale e inaspettato colpo di tacco ha servito al compagno il pallone della rete, sorprendendo tutta la difesa del Basaksehir. Applausi a scena aperta dunque per un giocatore che in carriera si è sempre contraddistinto soprattutto per le sue doti da goleador e che in questa situazione invece ha preferito rinunciare alla possibilità di segnare per agevolare un compagno.

Saranno due complessivamente gli assist di Icardi, che poi ha avuto modo di festeggiare anche il gol dell'altro ex "italiano" Mertens in una giornata di grazia per il Galatasaray che si è portato a meno due dalla vetta occupata dal Fenerbahce. In Turchia tutti celebrano le perle del ritrovato centravanti argentino che ha messo da parte dunque anche la delusione per la mancata (ma scontata ormai) convocazione ai Mondiali.

Wanda celebra a sorpresa Icardi su Instagram

Grande concentrazione da parte di Icardi, che è tornato a pensare esclusivamente al pallone. E a tal proposito non è sfuggito quanto accaduto sui social dopo la partita. Tra le tante celebrazioni delle sue gesta, sorprendenti quelle arrivate da Wanda Nara che solo pochi giorni fa confermava la separazione dopo 8 anni di matrimonio. L'argentina ha condiviso il video del gol e dei festeggiamenti del centravanti, con tanto di tag, accompagnati dall'emoticon della fiamma. Un contenuto poi che ha fatto capolino anche nella stories di Icardi. Con un gioco di parole si potrebbe pensare proprio ad un "ritorno di fiamma"?

Difficile dirlo, anche perché Wanda continua ad essere l'agente di Mauro Icardi. Infatti è stata proprio lei recentemente a dichiararare: "Lavoro per il club, per lui. Sono stati i media a inventare che non ero più il rappresentante. Continuo a lavorare con lui. Va tutto bene tra noi. Siamo cresciuti insieme, vedremo cosa accadrà".