Zlatan Ibrahimovic può sorridere. Esito negativo per il doppio tampone a cui si è sottoposto il centravanti tornato martedì scorso dalla Svezia. Un risultato che permette dunque al bomber del Milan di interrompere il regime di quarantena obbligatoria, e rientrare nella sua abitazione meneghina. Per celebrare il ritorno a casa, Ibra ha postato una foto mentre osserva la città dall'alto con una didascalia che è tutta un programma: "Dio è tornato e veglia su di voi"

Zlatan Ibrahimovic, doppio tampone negativo e quarantena finita in anticipo

Esito negativo per il doppio tampone ravvicinato a cui si è sottoposto Zlatan Ibrahimovic. Buone notizie dunque per il centravanti che dopo il ritorno dalla Svezia era finito in quarantena obbligatoria. Alla luce dei risultati del test, il calciatore ha ricevuto il via libera da parte del medico sociale del Milan, al ritorno a casa. Isolamento finito in anticipo dunque per il giocatore che non ha perso tempo per riprendersi la routine.

God iZ back, Ibrahimovic e il curioso post su Instagram per celebrare il ritorno a casa

Il bomber infatti ha già fatto ritorno presso la sua abitazione. Una situazione confermata dall'ultimo scatto pubblicato sui social in cui Ibrahimovic si mostra al balcone, di spalle alle prese con uno sguardo sul panorama meneghino. Il tutto accompagnato dalle parole "God iZ back and watches over you", ovvero "Dio è tornato e veglia su di voi", giocando con le iniziali del suo nome e cognome. Ancora un post molto particolare dunque per il calciatore che nelle ultime ore si è letteralmente scatenato con una serie di messaggi criptici. Prima la foto del docu-film su Michael Jordan con la didascalia: "Bello guardarlo. Ora potete vedere come si gioca con un vincente, che piaccia o meno. Altrimenti non giocate", poi la diretta con la dichiarazione "La mia passione, il mio lavoro. Ricordatevelo".