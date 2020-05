Gli appassionati di calcio hanno fatto festa con il ritorno della Bundesliga, uno dei principali campionati europei da sempre. Finalmente in parecchi hanno avuto la possibilità di seguire delle partite. I tedeschi a modo loro hanno dato il là a tanti altri campionati, grandi o piccoli, che si preparano alla ripartenza. Ha applaudito al ritorno della Bundesliga anche Zlatan Ibrahimovic, che in una stories ha lanciato contemporaneamente una frecciatina alla Serie A.

Ibra ringrazia la Bundesliga

In una delle tante stories pubblicate su Instagram Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato una foto della bandiera della Germania e ha scritto una frase chiara e semplice: "Lo hanno detto e lo hanno fatto. Grazie Bundesliga". Lo svedese ha approvato la scelta dei dirigenti del calcio tedesco, che oggi è ripartito con il derby vinto per 4-0 dal Borussia Dortmund contro lo Schalke 04.

La frecciata di Ibrahimovic alla Serie A

Il bomber del Milan, che è tornato in Italia dopo oltre due mesi trascorsi in Svezia, in questo modo ha anche mandato una frecciata alla Serie A, che vede ancora lontano il ritorno del campionato. Le discussioni sono tante, gli allenamenti individuali sono iniziati, quelli collettivi potrebbero iniziare la settimana prossima e forse a metà giugno ripartirà il campionato, ma certezze non ce ne sono.

Il ritorno della Bundesliga e quello probabile della Serie A

La Bundesliga con forza è voluta tornare, si è data delle regole e a due mesi dallo stop ha rimesso tutto in piedi, e oggi si sono disputate già cinque partite. Il campionato si chiuderà prima della fine del mese di giugno, mentre lo scenario è completamente diverso in Inghilterra, Spagna e Italia. In tutti e tre questi paesi il ritorno in campo probabilmente ci sarà, ma sicuramente non è vicino. La data ipotizzabile per il ritorno della Serie A è il 13 giugno.