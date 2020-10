Zlatan Ibrahimovic si è fatto un super regalo per il suo 39° compleanno. Il bomber svedese del Milan che è ancora alle prese con il Coronavirus, ha mostrato sui social il suo nuovo bolide, ovvero la Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Nuovo gioiello dunque per l'esperto calciatore che già l'anno scorso acquistò una Ferrari. Il suo parco auto dunque diventa ancora più prezioso, con una supercar da collezionisti.

"Happy Birthday to Zlatan". Così Zlatan Ibrahimovic ha presentato su Instagram il regalo che ha acquistato per il suo compleanno. Si tratta di una Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Un modello da collezionisti, di colore rosso ciliegia con richiami bianchi e grigi. 450 cavalli, per un bolide a trazione integrale con cambio automatico e motore a sei cilindri biturbo. Il prezzo di questo gioiellino, prodotto solo in 992 modelli e capace di toccare i 304 chilometri orari di velocità massima? Circa 189mila euro. Una supercar che si va ad aggiungere alla Ferrari F430 Spider, alla SP2 Monza e alle altre vetture Audi, Maserati, e Volvo.

Ibrahimovic ha immortalato la sua nuova auto dall'alto probabilmente dal balcone della sua abitazione. Infatti il centravanti dovrà aspettare ancora per salire a bordo della sua nuova Porsche. Il motivo? Il calciatore del Milan dal 24 settembre scorso sta facendo i conti con il Coronavirus. Nonostante la positività, l'esperto svedese non ha mai smesso di allenarsi confermando di essere in buone condizioni. Nelle scorse ore sempre sui social si è mostrato alle prese con un allenamento sul tapis roulant, con la speranza che i prossimi tamponi possano dare esito negativo. Ibra ha un motivo in più ora per tornare alla vita normale: oltre a dare una mano al Milan in campionato, il bomber dovrà sfrecciare a bordo del suo nuovo gioiellino.