Ibra dà la maglia del ‘diavolo’ a Papa Francesco: “Le piace? Con questa faccio magie” Zlatan Ibrahimovic in Vaticano ha incontrato Papa Francesco.

A cura di Alessio Morra

Sui suoi profili social Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato l'ennesima foto, ma questa è molto diversa da tutte le altre. Perché l'attaccante del Milan è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco. Il bomber rossonero e il Pontefice nello scatto sono molto sorridenti, l'incontro è stato molto cordiale. Ibra ha regalato al Papa la sua autobiografia.

Sembra sempre che nulla possa scalfire Zlatan Ibrahimovic, ma carico di emozioni si è presentato in Vaticano dove ha avuto la possibilità di incontrare il Pontefice, che tra pochi giorni compirà 85 anni. Ibra ha donato al Papa la sua autobiografia e, come riferito da milanews.it, gli ha detto: "Ho portato qualcosa per lei e ci tenevo a dargliela personalmente. Questa è una parte della mia storia, contiene la descrizione della mia vita e un piccolo messaggio".

Il Papa gli ha promesso che lo leggerà e al centravanti del Milan ha donato il testo Lo sport secondo Papa Francesco e gli ha ricordato che: "Lo sport è un messaggio di umanità e grandezza". E successivamente Ibra ha regalato a Bergoglio la maglia numero 11 del Milan con il suo nome e scherzando, dopo aver rotto il ghiaccio, gli ha detto: "Le piace il Milan? Io con questa faccio un po' di magie in campo". Dopo aver lasciato Città del Vaticano Zlatan Ibrahimovic ha postato sui social la foto che ha scattato con Papa Francesco. Ibra è molto sorridente, vestito di scure, con le mani dietro le schiena e a corredo ha scritto: "Peace and Love".

Sabato scorso Ibrahimovic con una splendida girata ha realizzato il 7° gol in campionato, rete che ha evitato il ko al Milan contro l'Udinese, e domenica prossima Zlatan scenderà in campo a San Siro nel match con il Napoli.