I tifosi della Roma in Indonesia travolgono Nainggolan: sorpresa giallorossa all'aeroporto Un grippo di tifosi indonesiani della Roma ha atteso Nainggolan all'uscita dall'aeroporto con una sorpresa inaspettata: cori, selfie e applausi per l'idolo di casa.

C'è un filo che non si spezza e che collega Radja Nainggolan alla Roma: l'ex centrocampista giallorosso ha deciso di accettare la sfida e di trasferirsi in Indonesia all'inizio del mese di dicembre, dove indossa la maglia del Bhayangkara. Un'avventura inedita, durante la quale però un pezzetto d'Italia si fa sentire forte e chiaro. Anche se è dall'altra parte del mondo alcuni tifosi della Roma sono riusciti a fargli sentire tutta la loro vicinanza.

È la grande sorpresa che il Ninja si è ritrovato in aeroporto, dove ad attenderlo c'erano una manciata di indonesiani appartenenti al Roma Club locale. Per un attimo gli è sembrato di respirare ancora l'aria della capitale, prima di mettere piede all'Olimpico. In pochi secondi Nainggolan è stato travolto dall'affetto dei tifosi che ogni settimana seguono la Roma da lontanissimo e che hanno sempre visto in lui un vero idolo.

L'amore degli indonesiani non gli è mai mancato, soprattutto da quando ha deciso di trasferirsi nella terra che ha dato i natali a suo padre, uomo appartiene a un'etnia dell'isola di Sumatra. Dal suo arrivo è diventato immediatamente la superstar del Bhayangkara che lo segue ogni giorno con video dagli allenamenti e aggiornamenti sulle partite. E anche questa volta il suo club ha deciso di immortalare il momento dell'incontro attraverso i canali social.

Ad aspettarlo all'aeroporto c'era un gruppo di indonesiani tifosi della Roma, come ha specificato la società con un commento sotto al video. "Accoglienza calorosa da parte dei Romanisti Surabaya allo stadio Gelora Bung Tomo, dopo che il Bhayangkara Presisi Indonesia FC ha svolto l’allenamento ufficiale in vista del match contro il Persebaya". Cori, applausi e ovviamente tanti selfie con il giocatori che da quelle parti è considerato il grande idolo di tutti.