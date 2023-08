I tifosi del PSG non perdonano: dopo lo striscione anti Neymar volano in America per insultare Messi Ancora polemica da parte dei tifosi parigini verso un altro ex: dopo Neymar tocca a Messi subire l’acida ironia dopo aver lasciato il PSG. Il trattamento riservato loro è lo stesso pur a migliaia di chilometri di distanza.

Non c'è pace per gli ex PSG soprattutto se portano i nomi altisonanti di Neymar e Messi, due assoluti fuoriclasse, rei per il tifo parigino di alto tradimento. Entrambi gli ex Barça, a Parigi non hanno mai trovato la loro dimensione ideale non riuscendo lasciare il segno in campo e nel cuore del pubblico. Che non ha dimenticato e ha riservato loro un trattamento identico e particolare, con lo stesso striscione polemico. Il primo esposto al Parco dei Principi, il secondo direttamente a Miami nella nuova casa calcistica di Messi, in MLS.

I tifosi del Paris Saint Germain non hanno voluto mancare alla prima assoluta nel massimo campionato americano di Leo Messi con la maglia dell'Inter Miami e così hanno esposto uno striscione polemico nei confronti dell'argentino che ha salutato Parigi dopo solo due stagioni, 58 presenze e 22 gol. Uno score un po' striminzito per uno dei più grandi talenti in circolazione arrivato al PSG a parametro zero, sulla scia di uno dei più clamorosi trasferimenti di mercato degli ultimi anni. Un biennio, che so è consumato tra tante incomprensioni e un mancato feeling con il tifo parigino che non ha mai apprezzato l'atteggiamento dell'argentino, spesso considerato mai totalmente rivolto alla causa del suo nuovo club.

Così, il trasferimento all'Inter Miami di Beckham, in un addio davanti al quale non si è opposto nessuno: Messi ha scelto l'avventura americana per rinascere, il PSG e il suo popolo si sono tolti ciò che oramai era da considerarsi un semplice lussuoso peso. Come previsto, in America Messi è subito tornato assoluto protagonista, idolatrato dai suoi nuovi tifosi e autentico trascinatore dell'Inter Miami. Il suo debutto nella MLS è avvenuto nel modo migliore possibile, segnando un gol per il decisivo 2-0, sul campo del New York Red Bulls, dopo una azione semplicemente strepitosa.

Prima della partita, però, i suoi ex tifosi del PSG hanno provato a rovinare il clima di festa che si respirava a Miami, mostrando i loro crudi sentimenti verso il fuoriclasse argentino, affiggendo uno striscione anti-Messi all'esterno dello stadio DRV PNK: "Messi: finally rid of the rude". Lettere bianche su sfondo nero, per ribadire tutto il proprio livore nei confronti dell'ex stella del Paris in un trattamento che aveva avuto un altro illustre precedente, Neymar. Anche per il brasiliano, infatti, oggi finito nella Saudi Pro League araba, sommerso da 200 milioni di euro a stagione, i tifosi parigini avevano riservato la medesima polemica, esponendo al Parco dei Principi il medesimo striscione, con un semplice accorgimento: il nome di Neymar a posto di quello della Pulce.