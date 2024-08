I tifosi del Newcastle chiamano Tonali sotto la curva: è l’omaggio per il suo ritorno in campo

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Dieci mesi dopo l'ultima volta Sandro Tonali è tornato in campo con la maglia del Newcastle. La squalifica è terminata ufficialmente e la partita contro il Nottingham Forest ha segnato la grande svolta nella sua vita: nell'ultimo periodo ha dovuto scontare la punizione per essere stato coinvolto nel caso scommesse, affrontando situazioni molto difficili dal punto di vista personale e proseguendo il suo percorso nella cura della ludopatia. Ma sono stati i tifosi ad aiutarlo a mettersi tutto alle spalle, accogliendolo in un grande abbraccio al termine della gara di EFL Cup vinta ai calci di rigore.

Il ritorno in campo di Tonali

A ottobre dopo la partita con il Crystal Palace si era presentato da solo davanti alla curva del Newcastle per salutare i tifosi. Era l'inizio della squalifica che lo avrebbe tenuto fuori dal campo per dieci mesi: da allora il pubblico del Newcastle non lo ha mai lasciato solo e al suo rientro lo ha accolto con un'ondata d'affetto. Sembra quasi che per loro il tempo non sia mai passato: sugli spalti c'era qualche bandiera dell'Italia e qualcuno ha anche sventolato una sua maglietta quasi come se fosse un vessillo prezioso.

Ovviamente non sono mancati i cori dal primo minuto fino all'uscita dal campo, come se non si aspettasse altro che quel momento per poter riabbracciare Tonali. E dal canto suo il giocatore ha regalato una partita di altissimo livello, considerando il fatto che nell'ultimo anno ha giocato soltanto una manciata di minuti nell'inizio della scorsa stagione.

L'abbraccio con i tifosi

Il Newcastle ha potuto festeggiare la vittoria superando il Nottingham Forest ai calci di rigore, ma subito dopo l'attenzione è tornata tutta sul centrocampista. Proprio come accaduto dieci mesi fa, anche questa volta il centrocampista è andato sotto lo spicchio dello stadio riservato al Newcastle per prendersi l'ovazione di tutto il pubblico che era completamente in delirio per lui. Lo hanno chiamato, gli hanno consegnato un tricolore e l0 hanno riempito di un affetto infinito.

E questa volta i tifosi non hanno resistito: mentre tutti cantavano "Sandro ole ole ole" alcune persone lo hanno tirato verso di loro per avvolgerlo in un abbraccio in cui Tonali si è praticamente tuffato, 308 giorni dopo l'ultima volta.