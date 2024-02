I tifosi del Napoli provocano Elmas per lo scarso impiego al Lipsia: “Si sta meglio qui in panchina” In quattro partite Elmas ha accumulato poco più di 60 minuti giocati, continuando a sostare in panchina. Una situazione che non è sfuggita ai tifosi del Napoli che sui social si sono divertiti a pungerlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Neanche il trasferimento in Germania ha aiutato Elmas a trovare continuità: la sua avventura a Napoli è finita nel mercato di gennaio che lo ha portato al Lipsia, con la speranza di potersi affermare tra i titolari e fare un passo in avanti rispetto al ruolo di comprimario che da sempre gli è stato affidato in Serie A. Ma le prime settimane in Bundesliga non gli hanno regalato particolari gioie.

In quattro partite la sua squadra ha trovato tre sconfitte, entrando in un periodo negativo che gli ha un po' chiuso le porte. Il macedone infatti non ha mai giocato come titolare e in un mese ha accumulato allena 63 minuti in campo: la sua partita più lunga è durata appena 13′, davvero poco rispetto alle sue aspettative. E qualche suo ex tifoso ha sfruttato l'occasione per pungerlo proprio sul tempo trascorso in panchina, uno dei suoi crucci duranti l'esperienza al Napoli.

Durante l'ultima stagione infatti si era lamentato per il poco impiego attraverso una storia postata su Instagram, ma poi lo strappo con Spalletti si era ricucito e anche lui è riuscito a dare il suo contributo per lo Scudetto. Il legame con gli azzurri è rimasto, come testimoniano i commenti lasciati sui social ai suoi ex compagni di squadra. Elmas è comparso sotto il post di Lindstrom, in cui il danese festeggiava per l'ultima vittoria trovata in campionato.

Tre emoji del fuoco sono state il suo commento, un incitamento all'amico che finalmente è stato protagonista di una grande prestazione. La sua apparizione è stata accolta bene dai tifosi del Napoli: in tanti gli hanno detto che manca tanto, qualcuno si è emozionato per l'immagine del profilo con lui che bacia la coppa dello Scudetto, ma c'è stata anche qualche voce fuori dal coro.

"Sei andato via per non fare panchina, ed ora è quello che stai facendo al Lipsia", gli ha ricordato un tifoso facendo leva sul suo scarso minutaggio al Lipsia. Una battuta che però Elmas ha preso bene, tanto da rispondere in modo ironico: "Si sta meglio qui in panchina, per questo". Una battuta che smorza un po' l'amara verità di una situazione che nonostante il trasferimento non è ancora cambiata.