Nel Napoli esplode il caso Elmas all’improvviso: frecciata a Spalletti in una storia Momento magico per il Napoli, dove tutto gira alla perfezione. C’è però chi, seppur in maniera ironica, si è lamentato con Luciano Spalletti, ovvero Elmas.

A cura di Marco Beltrami

Primo in Serie A, primo nel girone di Champions con la qualificazione agli ottavi di finale già in cascina. Il Napoli di Luciano Spalletti vince e convince in questa eccezionale prima parte di stagione. Un collettivo finora perfetto, in cui tutto funziona a meraviglia con il tecnico che ha trovato anche nelle rotazioni e nella panchina la sua forza. In questo momento magico, in cui tutto sembra andare per il meglio c'è però chi, seppur in modo molto sottile, si è lamentato.

Stiamo parlando di Eljif Elmas che ha fatto ricorso ai social per dimostrare di non essere del tutto soddisfatto. Tutto è legato al poco spazio concessogli da Luciano Spalletti che lo ha schierato titolare in stagione per l’ultima volta (due le partite complessive dal 1’) contro lo Spezia. Da allora 3’ contro il Milan, 10 contro il Torino e poi la panchina con la Cremonese. Un copione che si è ripetuto anche in Champions dove Elmas in quattro partite ha accumulato 55’. Troppo poco per lui, che vorrebbe maggiore fiducia.

Numeri alla mano, Elmas con i suoi 237’ è il secondo centrocampista con meno presenze (eccezion fatta per l’infortunato Demme), con il solo Ndombelé che ha giocato meno di lui (191’). Troppo poco per un ragazzo che fa del dinamismo e della quantità, oltre che della qualità, i suoi punti di forza. Come esternare dunque che questa situazione di certo non lo soddisfa, in un momento in cui il Napoli sembra una macchina perfetta? Con l'arma dell'ironia, e dunque con una foto postata sui suoi profili social.

Il post di Elmas su Instagram

Il nazionale macedone ha postato un'immagine relativa all'ultima uscita in Champions nelle sue Instagram stories. Nella foto si vede Elmas con la pettorina avvicinarsi alla panchina, ancora una volta escluso da Luciano Spalletti dal 1′. La didascalia recita: "Mio primo amore (panchina)". In questo modo Elmas ha sottolineato simpaticamente il suo feeling sempre più "forte" con la panchina. Una relazione che in realtà il calciatore vorrebbe interrompere il più presto possibile per tornare a giocare con maggiore continuità, migliorando il suo score.

Chissà se il messaggio sarà preso in considerazione dal suo allenatore. Spalletti proprio in occasione di Napoli-Spezia parlò così di Elmas, spiegando anche il motivo del suo utilizzo non costante in campo: "Penso possa diventare un top player a livello europeo, ma è lui che decide di fare qualcosa di diverso. Ora ha tutt'altro atteggiamento ed è uno a cui pesa il fatto di giocare part-time, di entrare dopo o di essere sostituito. Per me è un ragazzo eccezionale. Quando troverà equilibrio riuscirà a fare meglio, dobbiamo saperlo usare nel migliore dei modi perché può aiutarci a vincere partite difficili".