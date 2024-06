video suggerito

Antonio Conte chiede scusa ai tifosi del Napoli per l’unica nota stonata della sua presentazione Il Napoli ha presentato ufficialmente il suo allenatore mercoledì scorso, per Conte c’è stato un tripudio. Ma il tecnico non ha potuto vivere a tutti gli effetti il bagno di folla. Su Instagram l’allenatore ha spiegato perché non ha potuto incontrare i tifosi, che ha ringraziato e con cui si è scusato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonio Conte è diventato da qualche settimana l'allenatore del Napoli, mercoledì scorso è stato presentato ufficialmente. Sicuro di sé, ha mostrato il suo manifesto. Non ha fatto promesse di risultati, ma ha garantito massimo impegno e ha mandato un messaggio anche ai suoi nuovi calciatori. Nel day after invece l'ex c.t. un messaggio lo ha mandato ai suoi nuovi tifosi, che lo hanno accolto con tutti gli onori e che si aspettano con Conte di rivedere il Napoli ai vertici del calcio italiano.

La presentazione di Conte al Napoli

Mercoledì 26 giugno Antonio Conte è stato ufficialmente presentato dal Napoli, che aveva annunciato l'ingaggio già a inizio mese. Conte, tornato in pista dopo un anno e mezzo, ha già raccolto numerosi applausi dai tifosi partenopei che lo hanno apprezzato e non poco per il piglio deciso, per le parole pronunciate sia in chiave mercato: "A Napoli non c’è alcuna confusione ma chiarezza di idee, noi sappiamo cosa fare e lo faremo. E per me Di Lorenzo e Kvara sono intoccabili". E ha mandato anche un messaggio ai calciatori scontenti: "Se qualcuno non è contento, si siede vicino a me e vediamo come dobbiamo passare il tempo".

Durante la conferenza stampa ha avuto anche un pensiero per la tifoseria, che lo acclama da giorni e gli ha fatto sentire un forte sostegno via social: "Qui ho già ricevuto tantissimo, senza ancora dare nulla in cambio". Una volta finita, però, la conferenza stampa non c'è stato il bagno di folla. Ognuno per i fatti suoi.

Il messaggio di Conte ai tifosi del Napoli

Conte avrebbe voluti salutarli uno a uno, ma non ha potuto farlo e ai tifosi che erano all'esterno di Palazzo Reale ha mandato un messaggio con una stories sul suo profilo Instagram: "Vi avrei voluto ringraziare di persona per il caloroso benvenuto ma purtroppo per motivi di ordine pubblico non è stato possibile. Avrò tempo per ripagare il vostro affetto. Grazie veramente di cuore. Forza Napoli".