I tifosi del Borussia hanno devastato i bagni dello stadio di Bologna: quasi 20mila euro di danni Danni ai bagni del settore ospiti dello stadio Dall’Ara dopo Bologna-Borussia Dortmund di Champions. I tifosi tedeschi hanno devastato porte e danneggiato lavandini. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

Immagini "ÈTv Rete 7"

Prima Dallinga e poi Iling hanno regalato con i loro gol una vittoria pazzesca e storica al Bologna in Champions League. L'ultima stagionale davanti al pubblico dato che il prossimo turno la squadra di Italiano lo giocherà in trasferta a Lisbona contro lo Sporting ma anche perché gli emiliani sono stati matematicamente eliminati dalla competizione. Questo però non ha proibito al popolo bolognese di festeggiare a fine partita con tutto il Dall'Ara sulle note di ‘Poetica' di Cesare Cremonini. Da un momento gioioso però si è passati subito alla rabbia da parte proprio del pubblico di casa.

Dopo la partita infatti, gli steward dello Stadio Dall'Ara, una volta fatti uscire i tifosi del Borussia Dortmund dallo stadio, si sono ritrovati di fronte a una scena raccapricciante. A dir poco vergognosa. I bagni del settore ospiti erano stati quasi distrutti dai sostenitori tedeschi che hanno sfasciato porte, rovinato lavandini e altri oggetti di corredo dei servizi igienici dello stadio. A riportare le immagini di quanto accaduto è stata ÈTv Rete 7 che ha mostrato i danni fatti dai sostenitori tedeschi che ammontano tra i 15 mila e i 20 mila euro.

L'esultanza del Bologna dopo il gol di Iling.

Il Borussia era passato in vantaggio ma il Bologna nella ripresa, praticamente in un minuto, ha messo a segno due gol che in un attimo hanno fatto piombare i tedeschi dal secondo al quattordicesimo posto nella classifica generale di Champions. Evidentemente questo ha fatto scattare la rabbia dei tifosi ospiti che in maniera ingiustificata hanno deciso di devastare i servizi igienici posto nel settore ospiti del Dall'Ara. Un qualcosa che sicuramente ha fatto indignare anche la dirigenza tedesca che mai avrebbe voluto vedere un simile atteggiamento.

Cos'è accaduto nel settore ospiti del Dall'Ara a fine partita

Uno scenario di devastazione quello che è apparso agli addetti allo stadio quando hanno visto i 5 bagni del settore ospiti. Le porte sono state completamente distrutte e i servizi igienici esterni sono stati rovesciati e alcuni anche ammaccati. Già nel pomeriggio di ieri poco prima dell'inizio della partita c'era stata massima attenzione da parte degli addetti alla sicurezza nei confronti dei tifosi ospiti che hanno intonato cori contro il Bologna nel tragitto da villa Cassarini, in via Saragozza, allo stadio Dall'Ara. C'è chi sui social propone di inviare direttamente la fattura al club tedesco.