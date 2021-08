“I sogni si avverano”: come in una favola, Xavi Simons ritrova Messi al PSG Due anni fa Xavi Simons osservava con occhi innamorati Leo Messi durante gli allenamenti del Barcellona: probabilmente nessuno dei due avrebbe mai immaginato di ritrovarsi a Parigi non in vacanza, ma con una nuova maglia. Il giovane ispano-olandese ha condiviso una doppia foto con il suo idolo: “I sogni si avverano”. Adesso deve provare a scendere in campo…

A cura di Paolo Fiorenza

A Parigi Leo Messi non ha trovato solo nuovi compagni dallo status stellare come i vari Neymar, Mbappé e Sergio Ramos, ma anche una vecchia conoscenza dei tempi del Barcellona, dando vita ad una rimpatriata assolutamente improbabile se solo qualcuno avesse provato ad ipotizzarla un paio di anni fa, quando entrambi erano in Catalogna. Fu infatti nel 2019 che l'allora 16enne Xavi Simons – uno dei gioielli più luminosi della Masia – decise di cedere alla ricca corte del PSG, andando a firmare un triennale da un milione all'anno.

Era la classica offerta irrinunciabile per il ragazzo il cui nome trae ispirazione da una leggenda del Barcellona come Xavi ed il cui look con le treccine bionde alla Valderrama lo ha reso un fenomeno mediatico prima che calcistico: il centrocampista olandese originario del Suriname – la sua famiglia si è trasferita in Spagna quando lui aveva 3 anni – ha ben 3 milioni e mezzo di followers su Instagram.

Ora – a 18 anni compiuti nell'aprile scorso – è arrivato il momento di dimostrare sul campo che tutto l'hype che lo ha accompagnato fin da piccolo può essere davvero la premessa di una grande carriera tra i professionisti. Per ora la sua avventura col PSG recita una sola presenza di appena un minuto in Ligue 1 lo scorso 10 aprile contro lo Strasburgo ed un'altra in Coppa di Lega di 12 minuti a febbraio contro il Caen, suo esordio assoluto con la prima squadra parigina.

Adesso Xavi Simons potrà contare sulla sponsorizzazione di uno che lo conosce molto bene e potrà raccontare a Pochettino le mirabilie messe in mostra da quel ragazzino a Barcellona. Intanto l'ispano-olandese ha documentato tutta la sua emozione per aver incontrato nuovamente Messi lungo il proprio cammino calcistico: "I sogni si avverano". Il prossimo è dimostrare che quei paragoni impegnativi con Xavi ed Iniesta non erano follie della stampa catalana e che può avere una carriera importante nel calcio europeo. Certo che trovare spazio nel PSG di quest'anno non sarà una passeggiata, neanche in panchina…