L'Ungheria di Marco Rossi, l'Islanda, la Serbia di Milinkovic-Savic, la Scozia e l'Irlanda del Nord si sono qualificate per le finali dei playoff di Euro 2020. Fuori la Norvegia, grande delusione per Haaland, che quindi non potrà disputare la prima grande manifestazione della sua carriera. Eliminata anche la Bosnia di Dzeko e Pjanic.

Doppietta di Milinkovic-Savic e la Serbia elimina Haaland

Se l'è giocata davvero bene la semifinale playoff la Serbia che allineata e coperta è riuscita con Milinkovic-Savic a vincere 2-1 in casa della Norvegia. Il centrocampista della Lazio entra nel finale e segna dopo appena due minuti. I norvegesi trovano il pari e allungano il match ai supplementari, in cui fa gol ancora lui: Milinkovic-Savic. Finisce 2-1 la Serbia si qualifica per la finale del playoff del Nations League Gruppo B.

Ai rigori fuori la Bosnia di Pjanic e Dzeko, passa la Slovacchia di Hamsik

Enorme delusione in Bosnia dove l'Irlanda del Nord si è imposta ai calci di rigore. Non sono bastati i gol dagli undici metri di Pjanic e Dzeko. Gli irlandesi, che a Euro 2016 giunsero fino agli ottavi, incontreranno in finale tra un mese la Slovacchia di Hamsik che ha eliminato sempre ai rigori l'Irlanda. Dagli undici metri ha conquistato la qualificazione anche la Scozia, che con il punteggio di 5-3 ha avuto la maglia di Israele e ora sfiderà proprio la Serbia. Islanda-Ungheria e Georgia-Macedonia del Nord le altre due finali playoff.

I risultati delle semifinali:

Nations League Gruppo A: Bulgaria-Ungheria 1-3, Islanda-Romania 2-1;

Nations League Gruppo B: Bosnia-Irlanda del Nord 4-5 (dopo i rigori) Slovacchia-Irlanda 4-2 (dopo i rigori)

Nations League Gruppo C: Norvegia-Serbia 1-2 (dopo i supplementari), Scozia-Israele 5-3 (dopo i rigori)

Nations League Gruppo D: Georgia-Bielorussia 1-0, Macedonia del Nord-Kosovo 2-1.

Le finali playoff di Euro 2020

Ungheria-Islanda, Irlanda del Nord-Slovacchia, Serbia-Scozia, Georgia-Macedonia del Nord