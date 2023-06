I ricordi di Francesco Coco: “Eravamo selvaggi, un giorno Berlusconi arrivò con un paio di forbici” Per chi l’ha visto e per chi non c’era, quella di Coco è stata la generazione rock, puro istinto e senza filtri. E una volta Galliani gli evitò di finire su tutti giornali per delle foto scattate mentre era nudo in barca con amici. “Era una cosa goliardica, non avevo fatto niente di male”.

La vita e la carriera ’rock’ dell’ex calciatore, Francesco Coco.

Francesco Coco è stato uno di quei calciatori che ha preso sotto il braccio l'avversario peggiore potesse mai incontrare, gli ha offerto un sigaro (di quelli che ti lasciano la bocca aperta a metà) e un sorso di rum e se l'è fatto amico. Chi era? Metafora colorita a parte, il gossip più morboso sulla sua vita (soprattutto) fuori dal campo è stato il giocatore più difficile da fronteggiare. "Per poco finivi sulle copertine dei giornali", ha raccontato in una intervista al Corriere della Sera. Figurarsi cosa gli sarebbe accaduto oggi, all'epoca dei social.

Bello, "figo" (così si definisce anche se l'età, l'incedere del tempo e il fisico non sono più gli stessi), con tanti soldi in tasca, circondato di belle donne/compagne/fidanzate/flirt presunti e molti inventati, quant'altro gli sia stato mai attribuito in quegli anni ruggenti trascorsi accanto a Manuela Arcuri ed Elodie, una ballerina e modella francese per la quale una volta fece una pazzia. Una di quelle che si commettono quando il cuore prende il sopravvento sulla testa e ti sembra di volare, poi ti accorge che non era amore ma qualcos'altro. "Per lei dalla sera alla mattina ho comprato una casa a Parigi. Poi è finita per divergenze caratteriali". Ed è tornato sulla terra.

L’ex giocatore spesso inseguito dal gossip.

Per chi l'ha visto e per chi non c'era, quella di Coco è stata la generazione rock, puro istinto e senza filtri. Erano così come li vedevi, non gliene fregava di apparire belli. Lo erano. Non gliene fregava dei profili e degli account, non ne avevano bisogno per essere corteggiati. Preferivano vivere e restare ragazzi per crederci ancora un po' col rischio di trovarsi nei guai per delle sciocche bravate. "Vivevamo alla giornata, eravamo come selvaggi e nella gestione del nostro privato l'errore era dietro l'angolo".

L’ex difensore in compagnia dell’ex fidanzata, Manuela Arcuri.

Come quella volta che i paparazzi lo sorpreso nudo su una barca e Adriano Galliani, dirigente del Milan, fece sì che non finissero mai sui giornali. "Mi tolse dallo stipendio 36 milioni… ma non ho mai rinnegato nulla, figurarsi una giornata goliardica con amici. Non avevo fatto di niente di male".

Milan, Inter e Barcellona le tappe più importanti della carriera oltre a Vicenza, Torino e Livorno. È in rossonero, sotto l'egida di Berlusconi che conserva il ricordo dei migliori anni della sua vita. "Lì sono cresciuto. Lì mi hanno fatto diventare uomo", dice Coco che ha un pensiero speciale per l'ex presidente, Silvio Berlusconi.

"Quando lo vidi per la prima volta ebbi la sensazione di vivere un film e mi chiesi come fosse possibile stesse parlando con me… La sua morte è stato un grande dolore". Però, ogni tanto, gli "rompeva le scatole" per un motivo preciso: voleva che tagliasse i capelli perché troppo lunghi. "Un giorno si presentò nello spogliatoio con un paio di forbici. Mi tagliò la frangia. E disse: Con quella massa di capelli davanti agli occhi lei non vede la palla". Ma in fondo quello di Coco era un rock bambino.