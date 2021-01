Contro la Juventus il Milan ha incassato la prima sconfitta in Serie A dopo dieci mesi d'imbattibilità. I rossoneri restano comunque al comando del campionato e sono tornati a casa con un ko ma anche con una bella prestazione. Nel finale di partita il tecnico Pioli ha mandato in campo Daniel Maldini, il figlio di Paolo, che grazie a quei pochi minuti giocati ha portato la dinastia dei Maldini a quota 1000 partite con il Milan in Serie A. Un record eccezionale che è stato stabilito da una famiglia che ha dato tantissimo al calcio italiano e in particolare ai colori rossoneri.

Contro la Juventus la 1000esima dei Maldini con il Milan

Daniel Maldini nell'estate 2019 era stato promosso in prima squadra da Giampaolo che lo aveva fatto anche giocare in alcune gare amichevoli importanti, poi la stagione rossonera ha preso una piega particolare ed è girata dopo il lockdown. Daniel ha chiuso la stagione con due presenze, quest'anno è sceso in campo in quattro occasioni in Serie A e altrettante in Europa League. Dunque otto partite stagionali e complessive dieci da professionista in rossonero. Ma quelle che contano in questo caso sono le quattro di questo campionato che portano così a 1000 partite dei Maldini con il Milan. E il giovane Daniel, classe 2001, spera di emulare papà e nonno che con i rossoneri hanno vinto il campionato e la Coppa dei Campioni con i rossoneri.

25 trofei con il Milan per Paolo Maldini

Paolo Maldini è uno dei calciatori più storia del calcio,è stato scelto anche nella top 11 dei migliori di sempre di France Football. L'ex difensore, che ora è un dirigente del club, ha vestito la maglia del Milan 902 volte (33 gol), di queste però le presenze in campionato sono 647. Ha vinto 25 trofei inclusi 7 scudetti e 5 Champions League (1989, 1990, 1994, 2003, 2007).

Cesare Maldini conquistò da capitano la prima Coppa Campioni del Milan

Mentre il capostipite, il grande Cesare Maldini ha disputato 347 partite di Serie A con il Milan, e complessivamente 412 match (3 gol). Del Milan è stato poi anche l'allenatore. Cesare Maldini, apprezzato e vincente selezionatore dell'Under 21 e anche c.t. dell'Italia. Conquistò 4 scudetti negli anni '60 e anche la storica Coppa dei Campioni nel 1963, che alzò da capitano.