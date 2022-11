I giocatori in ritiro, le WAGs in crociera tra selfie e alcol: gli strani Mondiali dell’Inghilterra La scelta è apparsa come l’ennesima goliardata da ricchi, ma dietro si cela una paura concreta: “Il Qatar non è l’Inghilterra, chi viola le loro regole rischia troppo. Non possiamo permetterci incidenti di alcun genere”

L'Inghilterra è chiamata a restare in Qatar il più a lungo possibile, onorando il sogno dei Mondiali nel miglior modo e far di tutto perché si prosegua possibilmente verso una finale che manca da oltre 55 anni, da quel lontano 1966 quando trionfarono in patria. Per compiere l'impresa, non sarà lasciato nulla al caso ed è stato deciso che per l'intera permanenza nel Paese arabo, parenti, famiglie, ragazze, fidanzate e mogli non potranno entrare in contatto con i giocatori, obbligati a soggiornare in una location semi isolata, studiata nei minimi particolari per evitare alcun tipo di distrazione. Ma c'è anche un altro motivo, ben più preoccupante.

Una scelta radicale che vuole cancellare le precedenti polemiche su una organizzazione che aveva avuto più di una difficoltà nel riuscire a gestire la Nazionale, tra problemi logistici e organizzativi che hanno caratterizzato le edizioni iridate precedenti. Così, la Federcalcio ha studiato con Southgate una location assolutamente strategica per i giocatori e totalmente lontana da qualsiasi possibilità di distrarsi. Si tratta di un hotel a cinque stelle situato nel piccolo villaggio di Al Wakrah, in un contesto assolutamente tranquillo e riservato che si trova a 16 chilometri da Doha e vicina a 8 dei 10 stadi che verranno utilizzati per i Mondiali.

Il villaggio è un centro abitato da pescatori, dunque, assolutamente poco o nulla da fare oltre che allenarsi, concentrarsi per le partite e pensare a vincere. Tutto il resto resterà assolutamente estraneo, fuori dalla bolla – anche in termini sanitari per prevenire eventuali contagi da Covid – organizzata per preservare Kane e compagni e ottimizzarne energie psicofisiche ai massimi livelli. Ciò significa che le tentazioni saranno ridotte al minimo e, per diversi aspetti, a zero visto che è stato organizzato il Mondiale anche per le famiglie dei calciatori, per le mogli e fidanzate con una soluzione decisamente differente. Insomma, la Federcalcio inglese ha pensato anche alle WAGs che seguiranno la Nazionale ma a debita distanza: trascorreranno l'intera parentesi mondiale, a bordo di una nave da crociera extra-lusso.

La prima scelta da parte dell'organizzazione inglese era stata quella di mettere a disposizione appartamenti e case di prima qualità a distanza di sicurezza dai giocatori ma l'idea è stata subito declinata optando per una soluzione differente. Il problema, infatti, è stato quello di mettere al sicuro le famiglie che seguiranno i calciatori in un Paese in cui ci sono regole molto ferree sui comportamenti da adottare. Chi li viola incorrerebbe in multe e pene severe, rischiando anche il carcere. Così, la FA ha deciso di mettere a disposizione una soluzione decisamente alternativa dove poter continuare a svolgere la propria quotidianità senza privazioni o pericoli. Sulla crociera, infatti, catalogata off-shore, non potranno entrare in vigore le leggi qatariote per cui il consumo di bevande alcoliche è illegale, così come prendere il sole in costume o bikini attillati o persino scattarsi selfie in diversi luoghi pubblici: "La FA ha la responsabilità nei confronti dei giocatori e delle loro famiglie di assicurarsi che siano a conoscenza delle leggi e dei costumi locali e non può permettersi alcuna controversia o incidente che avrebbe potuto e dovuto essere evitato con una buona pianificazione" hanno fatto sapere dalla Federcalcio inglese. "È importante che le Wags capiscano che il Qatar non è l'Inghilterra e tratteranno tutti in modo imparziale, indipendentemente da chi siano".

Così, con la necessità di evitare "incidenti diplomatici" spiacevoli si è scelta la soluzione migliore che ci potesse essere: la MSC World Europa, l'ammiraglia delle navi da crociera dal valore di un miliardo di sterline e che vanta saloni di bellezza, boutique, dodgem, che offre campi di basket, autoscontri e persino una pista di pattinaggio. Il tutto arricchito da 13 ristoranti e bar, con un microbirrificio e corsi di mixologia per preparare superalcolici. Su questa nave da sogno, già salpata alla volta del Qatar lunedì scorso, si potrà fare davvero di tutto e chi è a bordo potrà continuare la propria quotidianità tra abitudini e piaceri: "La nave è un palazzo galleggiante, tutte le famiglie e le fidanzate si sono accaparrate i pacchetti messi a disposizione dalla FA" ha detto una fonte vicina alla Federcalcio inglese. "Se l'Inghilterra proseguirà il cammino mondiale, c'è da credere che sulla nave sarà ogni sera, carnevale". Un altro stimolo per provare a vincere questi mondiali dopo quasi 60 anni di attesa.