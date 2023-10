I genitori di Luis Diaz sequestrati, interviene l’esercito della Colombia: il video dell’agguato Dramma per Luis Diaz, i cui genitori sono stati sequestrati sabato da quattro rapitori in Colombia. La madre dell’attaccante del Liverpool è stata liberata dopo un inseguimento, continuano le ricerche del padre. La vicenda ha smosso le autorità della Colombia al massimo livello, con l’intervento del presidente del Paese sudamericano e anche dell’esercito.

A cura di Paolo Fiorenza

Sono ore drammatiche per Luis Diaz, 26enne attaccante del Liverpool e stella di prima grandezza del calcio colombiano: i suoi genitori sono stati sequestrati sabato da quattro rapitori, con l'evidente intento di chiedere un riscatto al calciatore. La vicenda ha smosso le autorità della Colombia al massimo livello, con l'intervento del presidente del Paese sudamericano e anche dell'esercito: al momento è stata liberata la madre, mentre continuano le ricerche del padre.

Luis Diaz è alla seconda stagione col Liverpool

La ricerca di Luis Manuel Diaz è continuata dopo che sua moglie Cilenis Marulanda era stata salvata per prima, in seguito ad un inseguimento della polizia innescato dal rapimento dei genitori del campione del Liverpool sabato pomeriggio vicino alla loro casa nella città di Barrancas, nella regione caraibica della Colombia. I media locali, citati da Mirror e Daily Mail, affermano che anche il padre dell'attaccante dei Reds sarebbe stato liberato dopo un'operazione di salvataggio della polizia che avrebbe provocato la morte di due dei quattro rapitori, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

La madre è invece sicuramente sana e salva, ed è stata fotografata durante la notte mentre era in lacrime assieme ai suoi parenti, dopo che il presidente della Colombia ne aveva dato notizia sul suo profilo Twitter. Il direttore della polizia del Paese, il generale William Salamanca, aveva detto che stava utilizzando ogni agente per trovare il padre di Diaz, in una massiccia caccia all'uomo che ha visto schierate anche risorse dell'esercito.

Un uomo presentato come il migliore amico di Luis Manuel Diaz ha raccontato ad una radio colombiana la dinamica del sequestro: i genitori del calciatore si stavano dirigendo verso l'abitazione di un parente della madre, non lontano da una stazione di servizio dove avevano appena fatto il pieno di carburante, quando sono stati rapiti. "Erano le 17:30 ora locale di sabato – ha detto Victor Medina – Avevano fatto il pieno di benzina e poi si erano recati in un quartiere vicino per ritirare qualcosa da un parente di Cilenis. Lì sono arrivati ​​i sequestratori, quattro uomini in moto. Li hanno minacciati con le armi, li hanno fatti salire sullo stesso veicolo e si sono dati alla fuga seguiti dagli altri due in moto. Si sono diretti verso una zona rurale. Le autorità sono state informate e c’è stato un inseguimento".

Alla domanda se ci fosse stata qualche sparatoria tra i rapitori e le forze dell'ordine prima che Cilenis fosse salvata, l'uomo ha risposto: "Non ho ancora avuto la possibilità di parlarle. È una situazione difficile. È tornata a casa e ci sono medici con lei, perché sappiamo che è arrivata piuttosto angosciata dopo quello che è stato un trauma per lei. Aspettiamo solo che la situazione si calmi un po' prima di parlare con lei".

"Luis Manuel Diaz è una persona molto amata a Barrancas e non si è mai parlato di minacce – ha spiegato il suo amico – Lui e la sua famiglia sono molto apprezzati in questo comune ed è per questo che qui si è sempre sentito tranquillo e al sicuro. Ma ci sarà sempre qualcuno che vorrà fare del male a una famiglia, una famiglia che sta portando molta gloria e molti riconoscimenti a Barrancas. L'opinione pubblica rifiuta atti come questo che prendono di mira una famiglia molto amata e rispettata nel nostro comune".

Stamattina il Liverpool aveva rilasciato una dichiarazione sulla situazione: "Il Liverpool Football Club può confermare di essere a conoscenza di una situazione in corso che coinvolge la famiglia di Luis Diaz in Colombia . È nostra fervente speranza che la questione venga risolta in modo sicuro e il prima possibile. Nel frattempo, il benessere del giocatore continuerà ad essere la nostra priorità immediata".