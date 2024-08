I dipendenti del Manchester City trovano un regalo, è di Guardiola: ha speso 800mila euro di tasca sua

video suggerito

Pep Guardiola non dimentica nessuno quando si parla di Manchester City. Dietro ai successi del club non ci sono soltanto i giocatori, ma anche uno staff di dipendenti che lavora senza sosta per poter far funzionare tutto. Ed è proprio a loro che è rivolto il pensiero dell'allenatore spagnolo che di tasca sua ha versato oltre 800mila euro in bonus da destinare a tutte le persone che ruotano attorno alla società lontane dai riflettori. Si tratta di un regalo che ha voluto fare ai dipendenti, sorprendendoli con un gesto clamoroso per i ringraziarli dei traguardi raggiunti nell'ultimo anno.

Il premio di Guardiola ai dipendenti del City

È stata una sorpresa clamorosa per tutto lo staff del club inglese che di punto in bianco si è ritrovato oltre 10mila euro in regalo. Il mittente? Guardiola: l'allenatore ha voluto premiare di tasca sua tutti i dipendenti del Manchester City per ringraziarli del titolo vinto alla fine dello scorso campionato. Secondo il Times ha speso circa 800mila euro per garantire il bonus a circa 70 membri dello staff. Tra questi ci sono tutti i dipendenti che lavorano al centro sportivo del club come chef, receptionist, baristi, personale di sicurezza, magazzinieri e anche fisioterapisti che ogni giorno si occupano dei giocatori.

Una spesa ingente da parte dello spagnolo, ma fatta con il cuore e con un motivo ben preciso. La sua generosità è stata un tentativo di rafforzare il legame già ben presente tra tutta la sua rosa e i dipendenti che ruotano attorno al Manchester City. Qualche giorno fa Guardiola aveva parlato della serenità che si respira nella sua squadra e della grande compattezza che da sempre ha contraddistinto la sua gestione: "In questi anni siamo stati perfettamente uniti: giocatori, società, staff, staff tecnico. L'umore è davvero buono e lo è da molti anni". Quindi come ringraziamento ha deciso di regalare a ognuno un premio consistente che li motiverà anche in questo nuovo campionato appena cominciato.