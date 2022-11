I convocati dell’Iran per i Mondiali: in Qatar c’è anche la stella e dissidente Azmoun Il giocatore del Bayer Leverkusen si era espresso contro il regime iraniano e per la tutela dei diritti delle donne. Insieme a lui, anche Mehdi Taremi del Porto. Entrambi nella lista dei convocati del ct Queiroz.

L'Iran è stato al centro di tantissime polemiche pre Mondiali ma alla fine parteciperà come una delle 32 Nazionali che si sono guadagnate sul campo la qualificazione alle fasi finali in Qatar. Una Nazionale che non avrà molto da dire in un Girone B quasi proibitivo che la vede opposta a Inghilterra, Stati Uniti e Galles. Ma dell'Iran si sentirà ancora molto parlare soprattutto per le questioni politiche che hanno toccato da vicino la Selezione di calcio ma non solo.

Tra la Federcalcio del Paese e il ct Queiroz probabilmente è andato in scena un braccio di ferro sulla scelte delle convocazioni e il tecnico l'ha spuntata su due nomi "scomodi" politicamente ma fondamentali calcisticamente: Sardar Azmoun del Bayer Leverkusen e Mehdi Taremi del Porto. Due stelle nella Nazionale iraniana che hanno però rischiato di non partecipare ai Mondiali per le loro scelte di opposizione al regime che hanno creato più di un semplice "incidente diplomatico" anche all'interno del nucleo della Nazionale.

Alla fine Queiroz ha fatto le sue scelte, formando un gruppo di elementi che rappresenti un giusto mix di gioventù ed esperienza dove non c'è alcun giocatore di Serie A, mentre sono ben cinque gli elementi tesserati in compagini europee: Ehsan Hajsafi e Milad Mohammadi (AEK Atene), Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen) e Mehdi Taremi (Porto).

Tutti i giocatori convocati nell'Iran per Qatar 2022

Portieri: Alireza Beiranvand (Persepolis), Amir Abedzadeh (Ponferradina), Hossein Hosseini (Esteghlal FC), Payam Niazmand (Sepahan FC).

Difensori: Shoja Khalilzadeh (Al-Ahli), Hossein Kanaanizadegan (Al-Ahli), Milad Mohammadi (AEK Atene), Majid Hosseini (Kayserispor), Morteza Pouraliganji (Persepolis), Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb), Ramin Rezaeian (Sepahan FC), Abolfazl Jalali (Esteghlal FC), Ehsan Hajsafi (AEK Atene).

Centrocampisti: Saeid Ezatolahi (Vejle Boldklub), Ali Karimi (Kayserispor), Saman Ghoddos (Brentford), Ahmad Nourollahi (Shabab Al-Ahli), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal FC), Vahid Amiri (Persepolis), Mehdi Torabi (Persepolis), Ali Gholizadeh (Charleroi).

Attaccanti: Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), Mehdi Taremi (Porto), Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen), Karim Ansarifard (Omonia).