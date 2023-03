I convocati dell’Inghilterra per la partita con l’Italia: sorpresa Toney, due esclusioni importanti Il c.t. dell’Inghilterra ha diramato le convocazioni per le partite di Qualificazione a Euro 2024 contro Italia (23 marzo a Napoli) e Ucraina. Presente Toney, fuori due big.

A cura di Alessio Morra

Le Qualificazioni agli Europei 2024 sono alle porte. Il c.t. dell'Inghilterra Southgate ha diramato l'elenco dei convocati per le partite con l‘Italia e l'Ucraina. Italia e Inghilterra che disputarono la finale dell'ultimo Europeo si affronteranno nella gara d'apertura delle qualificazioni. Al Maradona di Napoli si giocherà giovedì 23 marzo, alle ore 21. Domenica 26 marzo gli inglesi a Wembley ospiteranno l'Ucraina.

Erano molto attese le convocazioni di Southgate, che ha deciso di continuare nonostante l'eliminazione ai quarti nei Mondiali Qatar 2022. Attese non solo perché c'è la sfida con la Nazionale di Mancini. Ma perché l'Inghilterra ha un'abbondanza di calciatori e in ogni caso c'è qualche big che resta escluso. E c'è anche qualche sorpresa.

Il nome a sorpresa è quello di Ivan Toney, implacabile rigorista e bomber del Brentford che però rischia una squalifica per le troppe scommesse. C'è anche Guehi in difesa. Escluso invece come al solito Alexander-Arnold del Liverpool, che non è nelle grazie del c.t. Southgate.

Fuori anche Sterling, che però è infortunato. Non sono presenti nella lista nemmeno gli ‘italiani': Tomori del Milan e Tammy Abraham della Roma. Di ritorno in nazionale Chilwell e James del Chelsea, che hanno saltato i Mondiali per un infortunio. Bisogna capire quale sarà il portiere titolare. Perché Pope e Ramsdale insidiano il titolare Pickford.

I convocati dell'Inghilterra per le partite con Italia e Ucraina