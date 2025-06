video suggerito

I convocati della Juve al Mondiale per Club, c'è Bremer: Tudor chiama anche 9 ragazzi della Next Gen La lista convocati della Juventus in vista del Mondiale per Club. Tudor si porta Bremer con Kostic e Rugani di ritorno dai prestiti. Si rivede anche Milik. Il tecnico ha inserito anche 9 ragazzi dalla Next Gen.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Mondiale per Club è alle porte e tra ormai tre giorni le 32 squadre divise in 8 gruppi da 4 ciascuno daranno il via a questa prima edizione della nuova competizione voluta dalla FIFA. La Juventus sarà tra le protagonista assolute con Igor Tudor in sella alla panchina bianconera con in mano ormai quel rinnovo di contratto solo da ufficializzare. Il lavoro svolto dal tecnico croato in questa ultima fase della stagione è stato apprezzato dalla vecchia e dalla nuova dirigenza guidata da Comolli il quale ha voluto puntare ancora sull'ex allenatore di Marsiglia e Lazio

Ebbene in occasione del torneo intercontinentale riservato ai club, così come le altre squadre, anche la Juventus ha consegnato la sua lista convocati. Tudor potrà disporre nuovamente di Francisco Conceicao e Kolo Muani in attesa di capire se le trattative con Porto e PSG per un ulteriore prestito o trattare il costo del cartellino portino i due giocatori a restare in bianconero anche per l'intera stagione prossima. Nel frattempo oltre al portoghese e al francese, nella lista di Tudor non mancano le sorprese: la prima è Bremer tornato finalmente dopo il brutto infortunio.

Kolo Muani con Tudor in campionato.

Il difensore brasiliano è considerato Tudor come il migliore al mondo e per questo, senza forzarlo, ha voluto fortemente che partisse con la squadra per il Mondiale per Club nonostante non sia ancora in perfetta condizione. Il difensore ha ricominciato ad allenarsi e il tecnico croato evidentemente vuole che si continui ad allenare col gruppo e inizi a respirare l'aria della partita. Poi se ci sarà spazio per qualche minuto non è dato sapere in questo momento. Ciò che è certo è il ritorno di Kostic e anche quello di Rugani entrambi fuori la scorsa stagione per prestito secco.

Chi sono i giovani chiamati da Tudor per il Mondiale per Club

Tra i tanti giocatori che compongono la lista convocati della Juventus ci sono quindi tutti compreso Arek Milik che così come Bremer ritroverà la squadra, il gruppo e potrà proseguire gli allenamenti. Tra certezze e dubbi dunque Tudor ha preferito anche tutelarsi chiamando anche ben 9 giocatori appartenenti alla Next Gen pronti a scendere in campo in caso di necessità da titolari o dalla panchina. Si tratta di Anghelè, Daffara, Gil Puche, Owusu, Pietrelli, Cudrig, Mancini, Turco e Garofani considerati tra i migliori prospetti della squadra B bianconera.

Questo l'elenco dei 35 giocatori convocati da Igor Tudor per il Mondiale per Club:

Alberto Costa Bremer Federico Gatti Manuel Locatelli Lloyd Kelly Francisco Conceicao Teun Koopmeiners Dusan Vlahovic Kenan Yildiz Nico Gonzalez Arkadiusz Milik Pierre Kalulu Weston McKennie Vasilije Adzic Filip Kostic Khephren Thuram Randal Kolo Muani Timothy Weah Carlo Pinsoglio Daniele Rugani Douglas Luiz Andrea Cambiaso Michele Di Gregorio Lorenzo Anghelé Nicolò Savona Giovanni Daffara Jona RouhiJ avier Gil Augusto Owusu Alessandro Pietrelli Samuel Mbangula Nicolò Cudrig Tommaso Mancini Stefano Turco Giovanni Garofani