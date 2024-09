I calciatori del Napoli scoprono i loro ratings su FC25: Kvaratskhelia e McTominay trovano errori

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli si prepara alla gara di Coppa Italia dopo il pareggio positivo in casa della Juventus. La squadra di Antonio Conte si sta preparando ad affrontare il doppio impegno casalingo contro il Palermo e Monza ma prima i calciatori azzurri si sono divertiti a commentare i loro ratings della EA Sports FC 25, noto anche come FC 25.

Per chi non sa di cosa si tratta, stiamo parlando videogioco di calcio sviluppato dalla Electronic Arts. Si tratta dell'evoluzione di FIFA che è stata ribattezzata EA Sports FC 25.

Kvaratskhelia e McTominay reagiscono ai ratings di FC 25

Si pensa spesso che i calciatori non badino spesso al modo in cui vengono valutati dai videogiochi ma non è affatto così, soprattutto per quelli più conosciuti e che, magari, vengono utilizzati anche da loro stessi.

In occasione dell'uscita di EA Sports FC 25, disponibile dal 27 settembre 2024 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC; i giocatori del Napoli hanno avuto in anteprima le loro card con i ratings e le valutazioni fatte sulle loro caratteristiche.

La reazione è stata pubblicata sui canali social del Napoli e dopo una prima parte più morbida, con Di Lorenzo e altri componenti della rosa che hanno giocato sulle foto o su alcuni valori senza darci troppo peso, ecco che arrivano un paio di reazioni più ‘piccanti'.

Khvicha Kvaratskhelia non ha apprezzato il modo in cui è stato valutati il suo tiro (79? C'mon guys!) e ha cancellato i voti che non gli piacevano dalla sua card: ne ha salvati tre su sei. Scott McTominay inizialmente sembra soddisfatto del modo in cui è stato riportato nel videogioco ma corregge il ruolo, confermando che non si vede centrocampista difensivo ma come un calciatore più offensivo.

Anche Alessandro Buongiorno non è molto convinto del modo in cui è stato valutato per la velocità e per la sua fisicità.

Di tutt'altro umore Alex Meret, che prende in maniera positiva la sua valutazione: "81 buono, pensavo peggio". Anche Billy Gilmour è soddisfatto dei suoi ratings "It's ok!" mentre Matteo Politano, ironicamente, dice "Quando mandano una carta con tutti 99?".