Abbiamo provato il nuovo Fifa, che ormai si chiama EA Sports FC 25: cosa è cambiato nel videogioco Disponibile dal 27 settembre 2024 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC, EA Sports FC 25 raccoglie l’eredità del precedente capitolo, non rivoluzionando nulla ma migliorando l’esperienza con diverse novità. Interessanti le somiglianze con la King’s League fondata da Gerard Piqué. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Non appena avviamo EA Sports FC 25 per la prima volta, veniamo accolti da una cinematica in computer grafica con protagonista Zinédine Zidane. In questo frangente, il pluripremiato ex calciatore francese illustra perché il calcio è lo sport più bello del mondo, mentre si alternano sequenze di gioco in campo e riproduzioni di moduli tattici. Una intro che rende chiaro quali sono i focus di questo nuovo capitolo targato EA Sports, ossia maggiore cura nelle animazioni e nelle azioni, ma anche più spazio per tattica e strategia.

Le novità di EA Sports FC 25

Basta iniziare una veloce partita per saggiare le innovazioni in EA Sports FC 25. Il primo impatto è certamente visivo: i calciatori e le calciatrici appaiono ancora più curati rispetto a EA Sports FC 24, che comunque aveva fatto importanti passi in avanti rispetto a FIFA 23. Grazie alle migliorie di tecnologie come HypermotionV e Gpu Cloth, atleti e atlete mostrano capigliature più fluenti, divise che seguono in modo verosimile il corpo ed espressioni facciali più realistiche. Anche i movimenti, sia un dribbling, un’accelerazione, un tiro o una parata, sono più curati e apprezzabili, evitando quelle reazioni talvolta scattose e innaturali presenti nel precedente capitolo. Tutto questo si ripercuote in maniera positiva sui comandi di gioco, che risultano più malleabili rispetto a FC 24.

Ma in EA Sports FC 25 non conta solo l’azione nuda e cruda. È evidente la rilevanza che hanno le sequenze pre e post-partita, con tifosi che inneggiano, giocatori che interagiscono tra loro prima dell’ingresso in campo e altre scene che immergono effettivamente nell’atmosfera calcistica. Segnaliamo anche una maggiore attenzione per le fattezze degli allenatori, ora più somiglianti alle controparti reali. Non si tratta di un dettaglio secondario, soprattutto se ripensiamo a come erano in FIFA 23 (diciamo solo un nome come esempio: Massimiliano Allegri). Nonostante queste accortezze, c’è comunque un importante distacco, in termini di accuratezza, tra giocatori, allenatori e tifoseria.

EA SPORTS FC 25 | Ecco Zinédine Zidane nel filmato in computer grafica introduttivo

Prima non abbiamo parlato di tattica a caso. Vera novità di EA Sports FC 25 è FC IQ. Parliamo di un motore tattico basato su rilevamenti statistici di Opta. In altre parole, i calciatori o le calciatrici in campo, quando non comandati direttamente da noi, si comporteranno in modo più realistico, rispecchiando i loro ruoli. A tutto questo si aggiungono i suggerimenti rapidi che compaiono nel corso del match, sia in situazioni di vantaggio che di svantaggio. In questo modo è possibile passare immediatamente, ad esempio, al tikitaka o al pressing per volgere l’incontro a proprio favore.

FC IQ ha una centralità anche nelle varie modalità che compongono il gioco, tra cui FUT, la più apprezzata dalla community sin dai tempi di FIFA, e in Rush, altra novità di questo nuovo capitolo. Inserita al posto di Volta, in questa modalità è possibile svolgere una partita in 5 vs 5 all’interno di un campo più ristretto rispetto a quello delle partite tradizionali. Non è tutto: ci sono alcune regole che provano ad intensificare la sfida, come la palla di inizio lanciata dall’alto o i cartellini blu. In quest’ultimo caso, quando un giocatore o una giocatrice ne riceve uno a causa di un fallo, deve restare fuori dal campo per un minuto, lasciando in svantaggio numerico la propria squadra.

C’è un po’ di Kings League in EA Sports FC 25

Ci sono, insomma, un po’ di vibes da Kings League, il calcio secondo Gerard Piqué e le principali star del web (ci sono anche Blur, Totti e Fedez nel mezzo), in cui ci sono regole particolari che cambiano nel corso della partita. A giugno scorso, si è tenuto il primo torneo mondiale vinto dai Porcinos FC, squadra spagnola rappresentata da Ibai Llanos, popolare streamer spagnolo (oltre 15 milioni di follower su Twitch) nonché socio di Piqué per quel che riguarda la fondazione della Kings League. Una nuova interpretazione del "Giuoco Calcio" per avvicinare i più giovani a uno sport che rischia di perdere appeal per loro. Per ora questa idea si sta rivelando vincente.

EA SPORTS FC 25 | Il campo ristretto nella modalità Rush. Nel dettaglio, un giocatore è in panchina perché ha ottenuto un cartellino blu

La volontà di avvicinarsi a un nuovo pubblico, magari più giovane, è evidente anche EA Sports FC 25. Oltre a Rush, ci sono ulteriori modalità di sfida, sia a giocatore singolo che in multiplayer con regole particolari. In Palla Matta, ad esempio, quando la sfera esce dal campo, si acquisiscono punteggi e potenziamenti misteriosi, mentre in Sopravvivenza, ogni volta che una squadra segna, un componente della squadra avversaria viene rimosso dal campo. Ce ne sono altre che meritano di essere scoperte. Tra le altre novità da segnare, l’apertura della modalità Carriera alle donne, ora finalmente disponibili, e il ritorno ufficiale di squadre come AS Roma e SSC Napoli.

Per il resto, EA Sports FC 25 si differenzia poco dal suo predecessore uscito nel 2023, a partire dall’interfaccia dei menù, fino al consolidamento di tecnologie e innovazioni quali i PlayStyles. Per concludere quindi, il nuovo capitolo di EA Sports resta fedele al predecessore, migliorando alcune sue caratteristiche sul fronte strategia, grafica e controlli, senza però rivoluzionare nulla. Del resto, una pressione del genere spettava a EA Sports FC 24, l'erede di FIFA. Ora, con FC 25, lo studio canadese punta a rafforzare quanto di buono fatto, aggiungendo piccole accortezze che rendono valido l'acquisto di un gioco di simulazione calcistica un anno dopo l'uscita del precedente capitolo.