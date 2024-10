video suggerito

Assetto Corsa EVO, il simulatore di guida più atteso è italiano: il primo trailer è ultra realistico Kunos Simulazioni ha pubblicato il primo trailer di Assetto Corsa Evo, attesissimo simulatore di guida che uscirà in accesso anticipato su PC il 16 gennaio 2025. Abbiamo contattato il co-fondatore della software house romana Marco Massarutto per qualche anticipazione sul "gioco", in sviluppo anche per PlayStation e Xbox. Ecco cosa ci ha raccontato.

Intervista a Marco Massarutto Co-fondatore di Kunos Simulazioni

A cura di Andrea Centini

La software house italiana Kunos Simulazioni ha pubblicato il primo, spettacolare trailer di Assetto Corsa EVO, il simulatore di guida più atteso da appassionati e addetti ai lavori. Ma non si tratta “soltanto” di questo. Ad oggi, infatti, potremmo definirlo una sorta di portabandiera; siamo infatti innanzi al videogioco prodotto e sviluppato in Italia che nel mondo può dar maggiore lustro alla nostra industria, spesso considerata minore rispetto ad altre realtà ma che è foriera di talenti ed eccellenze secondi a nessuno. Assetto Corsa Evo, la cui uscita in accesso anticipato (una forma non definitiva) su Steam è attesa per il 16 gennaio 2025, lo dimostra ampiamente già dal suo coinvolgente trailer, dal quale trasuda immensa e genuina passione per le auto. Nei circa due minuti di filmato, particolarmente ispirato dal punto di vista emozionale, non solo viene esaltato il meraviglioso motore grafico – proprietario di Kunos Simulazioni – ma anche il raffinato modello fisico, il vero fiore all'occhiello di ogni simulatore di guida che si rispetti. Tra le case automobilistiche confermate ci sono già Ferrari, Porsche, Lotus, Alfa Romeo, Mercedes-Benz e altre.

Le aspettative, inutile girarci attorno, sono altissime. Del resto stiamo parlando del seguito diretto dell'originale Assetto Corsa e del suo “spin off” dedicato al motorsport Assetto Corsa Competizione, due titoli di grandissimo successo che hanno proiettato Kunos Simulazioni tra le grandi software house specializzate e alzato sensibilmente l'asticella sul piacere di guida virtuale. Da quando uscì la Technology Preview nel 2013, con la pista di Magione (Umbria) e una Lotus Elise SC per percorrerla, tutti coloro che la provarono percepirono immediatamente le enormi potenzialità del lavoro della società romana, poi confermate, ampliate e perfezionate ulteriormente con la versione completa di Assetto Corsa.

Oggi, a quasi dieci anni esatti dal lancio della versione 1.0 del titolo, la serie rappresenta un punto fermo per amanti dei simulatori di guida e piloti professionisti, molti dei quali si cimentano in intense e combattute gare online. Per il pedigree e la passione di Kunos Simulazioni, l'esperienza maturata sul campo e anche la bellezza del nuovo trailer, ci sono pochissimi dubbi sul fatto che Assetto Corsa Evo possa mancare il bersaglio. Per saperne qualcosa in più su questo ambizioso progetto, Fanpage.it ha contattato Marco Massarutto, fondatore della software house romana.

Assetto Corsa è stato un grande successo così come lo è stato il suo seguito. Le aspettative sono altissime. Come state affrontando questa pressione? Vi sentite pronti?

Essendo appassionati siamo i primi a spingere l'asticella sempre più in alto. Da questo punto di vista, ovviamente, non ci si sente mai abbastanza pronti. Sicuramente siamo desiderosi di condividere col pubblico un lavoro durato quattro anni. Non vediamo l'ora di farlo e il programma Early Access (l'accesso anticipato NDR) ci aiuterà progressivamente a completare e raffinare Assetto Corsa EVO sotto tutti gli aspetti. Stiamo lavorando al meglio per non farci trovare impreparati per la prima release pubblica di EVO. È la ragione per cui ci siamo presi un po' più di tempo, rispetto a quella che doveva essere l'uscita preannunciata entro la fine del 2024. Ce lo siamo preso soprattutto per testare le dinamiche di gioco, perché il nuovo Assetto Corsa aggiungerà elementi totalmente nuovi in termini di struttura di gioco e gameplay, ed essere certi di bilanciare l'esperienza di guida nel modo migliore possibile.

Sui contenuti e sulle novità sappiamo che al momento non potete sbottonarvi più di tanto. Molti ad esempio si aspettano una carriera, cosa può dirci al riguardo?

Sicuramente una delle novità più importanti riguarda il gameplay. Ci saranno sorprese importanti per la serie di Assetto Corsa, per dare ancora più valore al tempo che gli appassionati trascorrono nel gioco, non solo in pista, o quando guidano. Da questo punto di vista ci saranno delle grandi novità che riguarderanno rating, patenti, customizzazione e molto altro.

Per quanto riguarda il modello di guida, quello dei due Assetto Corsa già usciti è considerato eccezionale. Cosa dobbiamo aspettarci in EVO?

Abbiamo spinto ancora più in alto l'asticella. Veniamo dall'esperienza di Assetto Corsa Competizione in cui è iniziato un tipo di collaborazione diverso con le case automobilistiche rispetto al passato. Un po' il discorso del Covid che ha fatto sì che le competizioni reali sono state sostituite da quelle virtuali a livello di case automobilistiche. Quindi nel momento in cui si sono trovate in qualche modo costrette a usare un gioco – un “gioco” in senso generale, ma che è comunque una simulazione – a quel punto hanno prestato ancora più attenzione al fatto che le loro auto fossero riprodotte nel modo il più realistico possibile.

Questo nuovo livello di collaborazione ha portato anche a testare sia per strada che in pista molte delle auto che saranno in Assetto Corsa EVO. Questo ci ha permesso di poter disporre di una mole di dati molto più ampia rispetto al passato. Ci ha permesso lato auto e dati di andare più a fondo e di avere un feedback proprio diretto sul comportamento delle auto. Lato engine abbiamo spinto ancora di più su quello che facciamo in termini di tyre model (il modello degli pneumatici), aerodinamica, chassis torque, impianti frenanti. Abbiamo anche delle collaborazioni con produttori di componenti di auto che non abbiamo ancora ufficializzato, che alla fine ci hanno permesso di raggiungere il risultato finale di un feeling di guida ancora migliore.

In passato si diceva che più un simulatore era realistico, più era difficile guidare. Oggi, anche grazie alla potenza di calcolo dei processori moderni, hai molti più dati che puoi gestire, quindi riesci a capire meglio quello che sta facendo la macchina. Riesci ad esempio a capire se la macchina sta partendo o sta sottosterzando, non quando ormai è troppo tardi, ma come nell'auto vera quando sei ancora in tempo per applicare delle correzioni. Quindi da questo punto di vista il miglioramento è veramente notevole e sensibile.

Anche il meteo, come si evince dal trailer, sembra molto realistico

Abbiamo implementato il meteo dinamico, quindi anche guidare sul bagnato non significa più che hai soltanto meno grip, che la macchina scivola un po' di più, ma hai le pozzanghere che quando piove tanto si formano e depositano in punti della pista specifici, come nella realtà. Quindi nella linea di guida devi tenere conto che essendoci queste pozzanghere sulla traiettoria ideale ti conviene allargarla un po' di più. La grafica dal punto di vista del rendering ti aiuta a capire in modo palese dove la pista è più asciutta o più bagnata. Rispetto al passato è una bella evoluzione. La stessa cosa vale per il meteo; non hai più uno sky dome con texture 2D, ma nuvole procedurali in 3D che generano ombre anche sull'asfalto, quindi in funzione del meteo hai anche un aspetto visivo che combina perfettamente con quello che puoi aspettarti in pista. Magari hai punti in cui il circuito è soleggiato e altri dove invece è più coperto e nuvoloso, questo va a influire sulla visibilità che hai e su tutto il resto.

Graficamente sembra veramente magnifico

Posso dire per certo che tutto quello che si vede non è “in engine footage”, è il gioco vero proprio, quindi in game. Adesso va di moda questa storia dei filmati in computer grafica che sono fatti con il motore di gioco, ma non sono in game. In EVO, tutto quello che abbiamo mostrato è ingame footage, con i dettagli grafici ideali. Con un PC adeguato, chiunque potrà godersi questa grafica a casa propria.

Al momento il titolo è previsto su PC, ma in tantissimi lo aspettano su PlayStation 5 e console Xbox. Cosa può dirci?

Il porting è in corso ma è presto per fare una stima sui tempi di sviluppo. L’engine di EVO è molto complesso e stiamo lavorando con 505 Games per realizzare un porting all’altezza.