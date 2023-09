Debutta EA Sports FC 24, il nuovo FIFA: i volti dei giocatori ora sono impressionanti Grazie al motore grafico Frostbite e alla tecnologia Hypermotion V, EA Sports FC 24 colpisce subito per lo stacco grafico rispetto a FIFA 23. Un po’ di esempi per vedere come sono cambiati i volti dei giocatori e non solo.

A cura di Lorena Rao

EA Sports FC 24 fa ufficialmente il suo debutto sulle principali piattaforme (Nintendo Switch inclusa), sancendo la fine dell'epoca FIFA. Come abbiamo sottolineato nella nostra recensione, la prima cosa a colpire del titolo è la resa visiva: le divise calzano in maniera più naturale, grazie alla Gpu Cloth, le mani si muovono in maniera verosimile con AI Hands e, soprattutto, i volti di giocatori, giocatrici e allenatori risultano ancora più fedeli alle controparti realistiche. Il merito va al Frostbite, il motore grafico utilizzato da EA Sports, qui migliorato per rendere evidente lo stacco rispetto a FIFA 2023. Ovviamente questo discorso riguarda i calciatori dei club su licenza. Quelli ad esempio di Napoli, Roma e Atalanta, su cui eFootball di Konami ha l'esclusiva, appaiono ancora piuttosto anonimi e scialbi. Fatta questa opportuna precisazione, è giunto il momento di far parlare le immagini, per dare un'idea più concreta del miglioramento grafico fatto da FC 24.

EA SPORTS FC 24 | A sinistra Haaland in FIFA 23, a destra in FC 24

Prendiamo Erling Haaland, attaccante del Manchester City nonché volto ufficiale dell'ultimo titolo di EA Sports. La differenza è evidente anche per il gioco di luci, decisamente più efficace nel dare profondità ai tratti somatici e alle espressioni dei singoli. Un discorso che riguarda anche gli allenatori: rimanendo nei meandri del Manchester City, di seguito un confronto tra il Pep Guardiola di FIFA 23 e il Pep Guardiola di FC 24.

EA SPORTS FC 24 | A sinistra Guardiola in FIFA 23, a destra in FC 24

Continuiamo con un paragone tratto dalla Juventus, per fornire esempi provenienti dalla Serie A. Nello specifico, un confronto di come è cambiato Federico Chiesa da FIFA 23 a FC 24. Una differenza che diventa più netta controller alla mano: durante una partita è possibile notare il movimento dei capelli che reagiscono all'azione, cosa che non è possibile appurare in un fermo immagine. Si tratta di un dettaglio che però contribuisce a dare un senso di realismo. Aspetto su cui si è concentrata molto EA Sports, come dimostra l'adozione della tecnologia Hypermotion V, che replica in forma virtuale quanto accade sul campo, rispettando le movenze e le peculiarità fisiche di calciatori e calciatrici.

EA SPORTS FC 24 | A sinistra Chiesa in FIFA 23, a destra in FC 24

Insomma, da un punto di vista tecnico e grafico, EA Sports riesce a fare un passo avanti. FC 24 è disponibile da oggi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e, come detto all'inizio, per la prima volta su Nintendo Switch, console che in precedenza non poteva contare delle stesse versioni di FIFA rivolte a PC e piattaforme concorrenti.