Finisce l’era di FIFA, ora EA presenta il suo erede: tutto quello che sappiamo su FC 24

È arrivato il momento di EA Sports FC 24, il nuovo videogioco di calcio di Electronic Arts. Dopo il commiato dalla Federazione internazionale con FIFA 23, la software house americana ritorna in scena con una proposta che tenta di unire quanto amato dalla community a nuove funzionalità. In effetti, durante l'evento di presentazione tenutosi ad Amsterdam, le vibes dei precedenti capitoli si sono sentite tutte. Al contempo è stata chiara sin da subito la volontà di Electronic Arts di spingere verso gli aspetti inediti, e sancire così la rinascita in nuove vesti del brand.

Le caratteristiche di EA Sports FC 24

Un nuovo inizio simboleggiato dal logo, un triangolo che racchiude i tre pilastri di EA Sports FC 24: Hypermotion V, PlayStyles e Frostbite. Nel primo caso, parliamo di un miglioramento della tecnologia di motion capture esordita in FIFA 22. Sam Rivera, senior producer di EA, ha parlato a Fanpage.it di "catture volumetriche, che ricreano sensazioni autentiche". Un risultato ottenuto anche dalla combinzione con l'intelligenza artificiale, "per fare in modo che i giocatori si muovano esattamente come nella vita reale. Come muovono le spalle, come corrono, è tutto molo realistico". Questa volta le catture per replicare i movimenti sono state effettuate su partite reali, come la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Tutto questo si traduce in animazioni più curate, che ricalcano le movenze di calciatori e calciatrici, anche le più particolari, come le prodezze di Erling Haaland, volto di EA Sports FC 24.

EA SPORTS FC 24 | Haaland nel trailer del gioco

Ed è qui che arriviamo ai PlayStyles, che rappresentano la vera novità del titolo di Electronic Arts. Parliamo di un totale di 34 abilità che permettono di distinguersi sul campo. Dribbling, colpo di testa, stop della palla, ma anche talenti difensivi come intercettazione e blocco. Se attivi, questi talenti migliorano le perfomance del singolo giocatore. Solo i più forti potranno però arrivare ai PlayStyles+, potenziamenti che trasformano le abilità da speciali a spettacolari e forniscono stili di gioco che danno un notevole boost durante i match. Un'aggiunta che sulla carta dovrebbe garantire una grande varietà di gioco, personalizzabile e sempre più votata al realismo. "Messi sarà sempre più Messi, Mbappé sarà sempre più Mbappé", ci ha detto Rivera. Non tutti i giocatori avranno a disposizione i PlayStyles, ma i migliori potranno contare sulle loro peculiarità, per una caratterizzazione fedele, che dona maggiore profondità al gameplay. Tra le altre novità tenute in canna da EA c'è l'AcceleRATE 2.0, che perfeziona le capacità di accelerazione e velocità in base alla classe a cui appartiene un giocatore.

Infine il Frostbite, il motore grafico del gioco. Adesso le divise calzano in maniera più realistica e seguono i movimenti del corpo, grazie alla Gpu Cloth. Capita poi di vedere parti di campo falciate da una scivolata. A tutto questo si aggiungono particolari tecnologie basate sulla già menzionata intelligenza artificiale – dalla AI True Flight Ball Physics per le animazioni della palla alla AI Hands riservata alle mani – per un effetto generale che sia il più realistico possibile. La demo giocabile su PlayStation 5 all'evento di Amsterdam ci ha permesso di appurare quanto sia evidente il salto tecnico compiuto da EA Sports FC 24 rispetto a FIFA 23. Visi, movimenti e corpi appaiono più nitidi, morbidi e curati, per un impatto generale soddisfacente. Sul campo almeno, perché sugli spalti, nonostante le evidenti migliorie, è palese un certo dislivello tra calciatori, pubblico e intervistatori. Questi ultimi non sono stati citati a caso, perché EA Sports FC 24 si concentra maggiormente su ciò che accade anche al di fuori dal rettangolo verde: con i MatchDay e le Dynamic Match Intros, assisteremo a scene con interviste, tifosi e personale sugli spalti, per offrire un'atmosfera calcistica più autentica.

EA Sports FC 24: sensazioni alla mano

Durante l'evento, abbiamo potuto testare il gioco in maniera limitata. Del resto, parliamo di una demo pre-beta. Nelle due amichevoli disputabili – Manchester City e Paris Saint Germain come club maschili, Chelsea e Olympique de Marseille come club femminili – abbiamo notato un maggiore controllo sui calciatori, nonostante il gioco resti improntato su ritmi concitati. Ciò è stato evidente soprattutto giocando con le calciatrici di Chelsea e Olympique, in un certo senso più leggere e veloci da controllare rispetto alle controparti maschili.

EA SPORTS FC | Una grande varietà tra club maschili, femminili e storiche icone del calcio

Non è una differenza che dipende dal genere, ci ha detto Rivera, ma da tre parametri. "Attributi, altezza e massa. Le donne in media sono più basse e hanno meno massa degli uomini, quindi sono più veloci, da qui la parte realistica". In generale, ogni giocatore o giocatrice ha le proprie caratteristiche, a cui si aggiungono i PlayStyles, il che varia molto non solo la giocabilità, ma anche le sensazioni, e dunque il controllo. Novità anche per i portieri: Rivera ci ha ribadito quanto siano importanti i feedback della community, per questo è stato fatto un lavoro di perfezionamento. Ora i portieri sono più reattivi, specie nei movimenti degli arti. "I giocatori lo noteranno soprattutto nelle situazioni uno-contro-uno".

Si potrebbe dire che con EA Sports FC, Electronic Arts punta a offrire un'esperienza sempre più improntata al realismo, che celebra il calcio come fenomeno mondiale. È evidente nelle tecnologie adoperate e nelle nuove funzionalità che rendono il tutto più curato, profondo e stratificato, sia in termini visivi che di giocabilità. EA Sports FC 24 sarà disponile il 29 settembre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC e finalmente anche su Nintendo Switch.