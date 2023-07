Guida completa a FC 24, il videogame che raccoglie tutta l’eredità del compianto FIFA Ultimate Team, Carriera, Clubs e VOLTA: modalità già note per chi ha giocato a FIFA, ma che in EA Sports FC 24 accolgono una serie di importanti novità, sia in termini di rappresentazione che di proposte ludiche.

A cura di Lorena Rao

Una volta comprese quali sono le principali caratteristiche di EA Sports FC 24, il nuovo videogioco di calcio dai creatori di FIFA, è il momento di addentrarsi tra le tante modalità di gioco riprese dai titoli precedenti. Ultimate Team, Carriera, Clubs e VOLTA ritornano in grande spolvero. Non solo. Questa volta c'è più spazio per le calciatrici, che finalmente esordiscono in Ultimate Team, ma anche al crossplay (la possibilità di giocare con amici e utenti da più piattaforme). Una funzionalità supportata per la prima volta da modalità come Clubs. EA Sports FC 24 sarà in arrivo il prossimo 29 settembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

Come cambia Ultimate Team in EA Sports FC 24

"In FC 24 abbiamo introdotto la possibilità di far evolvere i giocatori del proprio club", hanno annunciato durante la presentazione di FC 24 sul palco di Amsterdam Garreth Reeder e Jean Teather, rispettivamente senior producer e producer di EA Sports FC 24. Oltre all'integrazione del calcio femminile, Ultimate Team accoglie le Evolutions, potenziamenti che permettono di avere nella propria squadra giocatori unici. Tali potenziamenti riguardano le abilità, la posizione e gli oggetti stessi di un singolo giocatore. Di conseguenza, se si inserisce un giocatore nel percorso Evolutions e si completano le sfide richieste, questo giocatore otterà dei bonus permamenti da usare nel corso delle stagioni. I producer hanno definito questa nuova funzionalità una estensione di Ultimate Team, attraverso cui costruire la propria squadra e avere il potere della scelta. Non finisce qui: Ultime Team supporta pure i PlayStyles, una delle novità più importanti di EA Sports FC 24. Parliamo di talenti che caratterizzano i calciatori e la calciatrici più forti e che permettono di distinguersi durante i match.

La modalità Carriera in EA Sports FC 24

Confermato anche il ritorno di Carriera, la modalità che permette di impersonare o un manager o un calciatore esordiente, entrambi di fantasia. Nel primo caso, è centrale il Total Management System, che permette di adottare una visione tattica specifica (ad esempio la formula del Tiki-Taka), ma anche approntare la giusta preparazione prima del Match. Anche in questo frangente ritroviamo i PlayStyles. Tra le altre novità è il caso di menzionare la Spectade Mode, che dà la possibilità di assistere al match attraverso diverse angolazioni che esaltano l’azione del gioco. Aggiunte poi piccole accortezze, ossia scene dinamiche per celebrare le vittorie, come la parata in città sul pullman. Un elemento secondario, che a livello scenografico non fa urlare al miracolo, ma che contribuisce a calarci nell’atmosfera. Passando alla Carriera giocatore, è il caso di menzionare l’importanza degli agenti per la crescita del proprio protagonista. Anche qui ci sono i PlayStyles e i Dynamics Moments. Tra questi c’è il Pallone d'oro (o Ballon d'Or, secondo il nome ufficiale in francese).

Le novità di Clubs e VOLTA in EA Sports FC 24

Arriviamo così alle ultime modalità. Pro Club adesso diventa Clubs e, come detto sopra, supporta il crossplay tra console old gen (ad esempio, PS4 e Xbox One) e current gen (PS5 e Xbox Series X|S), esclusa Nintendo Switch. I PlayStyles restano una garanzia, a cui si aggiunge un’elevata personalizzazione della propria squadra. Guardando alle altre novità, viene introdotta per la prima volta la New League Seasons, che permette di ottenere maggiori ricompense. Inoltre, ora i club possono rafforzare la loro reputazione e identità, attraverso cui sbloccare ricompense per migliorare il proprio stadio ed esporre i trofei vinti. Decisamente più carente, in termini di novità, è VOLTA. Sì, per la prima volta la modalità supporta il crossplay, ma al di là di questo e una maggiore personalizzazione tramite oggetti estetici, ribadita da Jeff Antwi in sede di intervista con noi di Fanpage.it, non c’è altro da menzionare.