Abbiamo provato FC 24, l’erede di FIFA: inizia una nuova era per il gioco più venduto in Italia La parola d’ordine di FC 24, il nuovo titolo di EA Sports nato dalle ceneri di FIFA, è realismo. Gli sviluppatori hanno completato questa missione con tecnologie migliorate come l’Hypermotion V e novità inedite come i PlayStyles.

A cura di Lorena Rao

Con FC 24, EA Sports inaugura una nuova fase del videogioco calcistico. Dopo il divorzio dalla FIFA, la software house californiana punta a un titolo pronto a premere l'acceleratore verso il futuro. Non a caso, la prima cosa a colpire di FC 24 è la resa visiva, soprattutto se paragonato a FIFA 23. Il merito va al motore grafico Frostbite che, combinato alle tecnologie Hypermotion V, Gpu Cloth e AI Hands, porta a un nuovo livello di realismo la fisionomia di calciatori e allenatori, nonché le loro movenze e modo di vestire la divisa. Anche il pallone reagisce in maniera più fedele e verosimile grazie all'intelligenza artificiale AI True Flight Ball Physics.

In breve, sin dal primo impatto, EA Sports FC 24 vuole catapultare chi gioca all'interno del campo di calcio, e ci riesce perfettamente. Basti pensare che il team di sviluppo ha raccolto dati da oltre 180 partite tratte dalla Champions League e dai principali campionati maschili e femminili come quello spagnolo e inglese. A tutto questo poi si aggiungono una serie di accortezze, volte a raccontare il calcio al di là del match, con sequenze da pre e post-partita che riscaldano l'atmosfera, qui nominate MatchDay e Dynamic Match Intros.

EA Sports FC 24: verso la realtà

La ricerca del realismo è evidente anche nei comandi. Durante la nostra prova su PlayStation 5, siamo rimasti colpiti da come, DualSense alla mano, cambiassero le sensazioni, da calciatore a calciatore, da calciatrice e calciatrice. I parametri corporei dei singoli, come altezza e massa, influiscono infatti sulla giocabilità, ciò vuol dire che quando controlliamo un giocatore dalla corporatura esile, sentiremo un peso minore nei comandi. Differente sarà l'effetto quando passeremo a un giocatore più alto o più robusto.

Leggi anche Abbiamo provato Emoji Kitchen: come funziona la nuova app per creare emoticon personalizzate

EA SPORTS FC 24 | Un’azione di Haaland, volto di EA Sports FC 24

E qui arriviamo alla vera grande novità di EA Sports FC 24, i PlayStyles. Le calciatrici e i calciatori più rinomati hanno a disposizione delle abilità speciali che si attivano al momento opportuno. Stop della palla, contrasto, corsa, tiro da fuori area. I PlayStyles (che sono 34 in totale) si azionano in automatico a seconda delle situazioni, per performance individuali migliori. Ci sono poi veri e propri campioni e campionesse che possono contare sui PlayStyles+, cioè abilità spettacolari che possono fare la differenza in campo. Un insieme di tecnicismi che, unito alla giocabilità rapida e veloce tipica del calcio secondo EA Sports, garantisce adrenalina e coinvolgimento.

Le modalità di EA Sports FC 24

Nonostante le evidenti migliorie in termini di grafica e gameplay, EA Sports FC 24 non dimentica il passato, e ripropone le caratteristiche modalità che hanno reso popolari i precedenti capitoli di FIFA, seppur con delle novità. Ritroviamo i PlayStyles in Carriera, Clubs (ex Pro Clubs) e Ultimate Team. In merito a quest'ultima modalità, occorre menzionare l'integrazione del calcio femminile e l'esordio delle Evolutions, ossia potenziamenti legati ad abilità, posizione e oggetti di un giocatore o di una giocatrice. Inoltre, completando le sfide richieste dal gioco, è possibile ottenere dei bonus permanenti, che aggiungono uleriore sale alla competizione. Quanto a VOLTA, risulta essere la componente più scarsa a livello di novità, non c'è moltre oltre al crossplay, la possibilità giocare con altre persone senza il vincolo di utilizzare la stessa piattaforma di gioco.

Per concludere, EA Sports, tramite FC 24, propone un titolo che getta le basi di una visione più improntata al realismo, volta a esaltare il gioco del calcio, pur rimanendo fedele e rispettosa di quanto fatto in passato. Le migliorie sono evidenti in qualsiasi aspetto, dalla resa grafica alla giocabilità. Pure le diverse modalità, arricchite dai PlayStyles e da altre novità collaterali, promettono di garantire tante ore di gioco. FC 24 sarà disponibile dal prossimo 29 settembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e per la prima volta Nintendo Switch, che in precedenza non poteva contare delle stesse versioni di FIFA lanciate su PC e console concorrenti.