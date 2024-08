video suggerito

Finalmente giocheremo con la versione originale delle italiane: cosa cambia nei videogame sul calcio EA Sports FC 25 ha siglato nuovi accordi per riavere l’esclusiva di Roma e Napoli. Il concorrente eFootball ha invece ottenuto le licenze per Inter e Milan. Cambiamenti che porteranno a modifiche dei nomi, delle divise e degli stadi delle squadre in questione. Si tratta di un fenomeno che per molto tempo ha caratterizzato i giochi di calcio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

AS Roma e SSC Napoli tornano finalmente in veste ufficiale in EA Sports FC 25, il franchise nato l'anno scorso da FIFA di Electronic Arts. Per entrambe le squadre, si tratta di una partnership pluriennale. Questo vuol dire che per le successive edizioni di EA Sports FC, le squadre calcistiche di Roma e Napoli avranno nomi e maglie ufficiali. Non più quindi Roma FC e Napoli FC, né divise anonime prive di sponsor. Confermata anche la partnership con la Juventus, che prima di FIFA 23 era presente nei giochi coi nomi Piemonte FC. A questo si aggiunge anche il Monza, anche se le fattezze dei giocatori non saranno replicati attraverso la tecnologia face scan.

Tutti questi passi in avanti da parte da parte di EA Sports FC non si traducono però in una totale licenza della squadre italiane: nell'edizione 2025 mancheranno Inter e Milan in seguito all’accordo siglato con il titolo concorrente eFootball, l’ex PES di Konami. Le squadre di Milano rimpingueranno dunque la lista delle squadre italiane prive di licenza all’interno del franchise di Electronic Arts, in cui si trovano già Latium (Lazio) e Bergamo Calcio (Atalanta). I giocatori però resteranno quelli ufficiali, grazie alla licenza FIFPro. Questo “scambio” di squadre e licenze tra EA Sports FC e eFootball ci ha riportato alla mente i videogiochi calcistici degli anni 2000, quando i nomi “tarocchi” di squadre e calciatori erano particolarmente diffusi.

La questione dei nomi storpiati nei videogiochi di calcio

È da Sensible Soccer, serie calcistica popolare negli anni ‘90, che esistono i nomi senza licenza modificati, ma è coi vari capitoli di PES che sono diventati un tratto distintivo. A differenza di FIFA, la serie di Konami non poteva contare su numerose licenze, per cui, a ogni edizione, ricorreva a nomi storpiati per arginare il problema. Come dimenticare Tatti, Paruzzi, Vierri e Insoghi al posto di Totti, Peruzzi, Vieri e Inzaghi? Sarebbe da menzionare anche Roberto Larcos per Roberto Carlos e Zadine per Zidane.

Fantasia anche per i nomi delle squadre: Piemonte per indicare la Juventus, mentre Lombardia per il Milan. Quanto agli stadi, è il caso di citare Collosseo di Lombardia per indicare il Meazza. Sono tutti esempi tratti in particolare modo da PES 2 e PES 3, pubblicati rispettivamente nel 2002 e nel 2003, gli anni di PlayStation 2. I casi più strampalati, come quelli citati, sono raccolti in numerosi forum o siti sportivi, a testimonianza di quanta nostalgia ci sia attorno a questo fenomeno che ha coinvolto intere generazioni.

LICENZE GIOCHI CALCIO | Il Napoli FC in EA Sports FC 24

Le cose sono iniziate a cambiare in modo netto con PES 2018 e PES 2019. Poi, nel 2020, è arrivato eFootball e gli accordi successivi con Juventus, Atalanta, Lazio, Roma e Napoli. Oggi, come visto sopra, Juventus, Roma e Napoli sono tornate a EA Sports FC. Una partita di ping-pong a suon di licenze, anche se adesso il fenomeno di nomi, divise e stadi modificati non ha più la potenza memetica dei primi anni 2000. Il motivo forse è legato al fatto che questi giochi sono diventati più complessi e ricchi, con nuove modalità incentrate o sull'ufficialità, come FUT di EA Sports FC, o sulla totale creatività dell'utente, come DreamTeam di eFootball. In entrambi i casi è difficile, se non impossibile, trovare un "Del Peiro" nazionale capace di legarsi ai ricordi di tanti giocatori e giocatrici.