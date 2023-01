I calciatori del Leeds strappano applausi, in campo e fuori: hanno lasciato in ordine lo spogliatoio Il Leeds si è qualificato per gli ottavi di finale di FA Cup. Dopo il 3-1 all’Accrington Stanley, i calciatori del Leeds hanno ripulito completamente lo spogliatoio.

A cura di Alessio Morra

Nell'ultimo weekend di gennaio la Premier League lascia spazio tradizionalmente al quarto turno di FA Cup. Nonostante il calendario complesso la Coppa d'Inghilterra così è stato pure quest'anno. Un lungo weekend iniziato con il successo del Manchester City sull'Arsenal, ha deciso un gol di Ake, ed è proseguito con i successi di Manchester United e Tottenham, che hanno vinto in modo rotondo (3-1 al Reading, doppietta Casemiro, e 3-0 al Preston, doppietta Son). Domenica si sfideranno il Brighton di De Zerbi e il Liverpool di Klopp, detentore del torneo. Ma la scena del sabato se l'è presa tutta il Leeds, ed è stata una grossa sorpresa.

Una sorpresa sì, ma non dovuta al risultato del campo. Perché i Whites hanno vinto per 3-1 in casa dell'Accrington Stanley, una squadra di terza divisione. Partita iniziata con il piede giusto con il gol di Harrison e chiusa nella ripresa con due gol in tre minuti (tra il 66′ e il 68′) di Junior Firpo e Sinisterra. Il Leeds che lotta per non retrocedere (e che sta per prelevare dalla Juventus McKennie) è agli ottavi di finale. Chissà il tabellone cosa regalerà alla squadra di March.

Ma intanto è il Leeds che regala una bella pagina di calcio inglese. Perché al Crown Ground i calciatori del Leeds dopo aver vinto e festeggiato il passaggio del turno hanno ripulito lo spogliatoio, come ha testimoniato Martin Sykes, responsabilità della sicurezza del club con un post sui social. Un gesto non nuovo nel mondo del calcio, si pensi a quello che ha fatto il Giappone nell'ultimo Mondiale. Ma un gesto che non è mai scontato né che si vinca né che si perda. Il Leeds per questo motivo si merita gli applausi.

Manca a dirlo in breve tempo un'immagine pubblicata sui social dello spogliatoio pulito, lindo e pinto, del Leeds è diventata virale. A livello d'immagine hanno vinto tanto fuori quanto in campo quelli del Leeds, che ora proveranno a sfruttare questa attitudine positiva nelle prossime partite di Premier League, contro Nottingham Forest (in una grande sfida salvezza) e Manchester United.