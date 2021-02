La firma di Samir Handanovic sul derby di Milano. Il portiere dell'Inter è stato uno dei protagonisti della vittoria per 3-0 sul Milan e ha contribuito a lanciare la fuga dei nerazzurri in testa alla classifica della Serie A 2020-2021. Il numero uno della Beneamata è stato protagonista di tre parate miracolose all'inizio del secondo tempo che hanno permesso all'Inter di mantenere il vantaggio e di uscire indenne dal momento di maggiore spinta dei rossoneri.

Lo sloveno, oggetto di molte critiche nelle scorse settimane, è stato autore di un triplo intervento in 53 secondi che hanno evitato il pareggio del Diavolo e hanno permesso all'Inter di tenere il vantaggio. Handanovic ha compiuto due parate strepitose su Zlatan Ibrahimovic in pochissimi secondi: la prima con un intervento di polso dopo un colpo di testa sul secondo palo su azione d'angolo e la seconda d'istinto dopo una deviazione dello svedese su cross dalla sinistra. Nemmeno il tempo di respirare per il numero 1 dell'Inter che è arrivata la conclusione di Sandro Tonali dai 16 metri: una botta sotto la traversa che, però, ha trovato di nuovo prontissimo Samir da Lubiana, che ha sventato ancora una il pericolo per la terza volta in meno di un minuto.

Nel finale di match è arrivata anche una grandissima parata su Ante Rebic, che cercava il secondo palo ma Handanovic si è allungato sulla sua sinistra e ha accompagnato il pallone in calcio d'angolo. Una prestazione superlativa da parte dell'estremo difensore nerazzurro, che è stato uno degli attori principali della vittoria di questa stracittadina. Era dal dicembre del 2017, gara contro la Juventus, che il numero 1 non effettuava almeno otto parate in una gara di Serie A. Numeri e prestazioni che vanno in controtendenza rispetto alla critiche di tantissimi nei confronti del portiere dell'Inter ma la risposta è arrivata sul campo.