Huijsen sta scatenando un'asta tra Arsenal, Chelsea e Liverpool: quanto può guadagnare la Juventus Quanto può guadagnare la Juventus dalla prossima cessione di Dean Huijsen. Il difensore è finito nel mirino di Arsenal, Chelsea e Liverpool pronte a scatenare un'asta milionaria per prendere il giocatore la cui clausola nel contratto è di 55 milioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dean Huijsen al momento può essere considerato come uno dei più grandi rimpianti della Juventus dopo il mercato estivo. Il difensore olandese naturalizzato spagnolo è stato ceduto agli inglesi del Bournemouth per 15,2 milioni pagabili in cinque esercizi oltre a premi variabili fino a un massimo di 3 milioni. Una cessione che è sembrata subito strana, soprattutto per via della giovane età del difensore 19enne. L'arrivo di Kalulu e Cabal ha poi un po' offuscato la cessione di Huijsen agli inglesi che nel frattempo si è creato subito il suo spazio facendosi notare al meglio.

Le sue prestazioni in campo hanno convinto diverse big d'Inghilterra a puntare su di lui. Come riporta la BBC sia Arsenal che Chelsea e Liverpool sono interessate al difensore il cui contratto prevede una clausola rescissoria di 55 milioni di sterline. Una cifra che potrebbero raggiungere i tre club inglesi pronte a fiondarsi sul giocatore che forse è stato un po' svenduto da Giuntoli. Una cessione che potrebbe però far sorridere in parte la Juventus che incasserà una cifra dal suo prossimo trasferimento.

Huijsen in marcatura su Grealish.

Huijsen era stato un prodotto del settore giovanile e della Next Gen e la Juventus al momento della cessione ha strappato al Bournemouth l'inserimento nell'accordo di un 10% sulla futura rivendita di Huijsen, che ha firmato con le Cherries fino al 2030. Dettaglio non di poco conto vista l'asta milionaria che si andrebbe a creare attorno al giocatore con una base di partenza pari a 55 milioni di sterline. Una cifra che potrebbe lievitare e di conseguenza aumentare anche la somma che poi andrà a incassare la Juventus.

Huijsen in azione contro il Chelsea.

Le parole di Huijsen sulla cessione: "Non volevo andare via"

Il difensore aveva parlato di recente della sua cessione dalla Juventus al Bournemouth: "Sinceramente, io non sarei mai voluto andare via. Non è stata una mia scelta – ha spiegato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport -. Durante i primi giorni di preparazione alla Continassa, la dirigenza e Thiago Motta mi hanno detto che avevano bisogno di fare cassa con la mia cessione e che avrei dovuto trovare una soluzione". Ora per il giocatore all'orizzonte potrebbe esserci una nuova avventura ancor più ambiziosa in squadre a dir poco di prima fascia.