Hojlund si è preso il Manchester United con i suoi gol: segna da cinque partite consecutive Hojlund ha spezzato il suo digiuno da gol con il Manchester United ritrovando continuità: adesso è la vera arma in più di Ten Hag per il finale di questa stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo un avvio di stagione piuttosto difficile Rasmus Hojlund è entrato nel cuore del Manchester United. Ha impiegato un po' di tempo per adattarsi ai ritmi della Premier League e soprattutto a quelli della sua nuova squadra, un po' allo sbando visto le tante vicende di campo ed extra campo che la vedono coinvolta.

Ma ingranando la marcia l'attaccante ha ritrovato anche il suo marchio di fabbrica, il fiuto per il gol che nell'Atalanta gli aveva permesso di lanciarsi tra i grandi. Ormai Ten Hag non può più fare a meno di lui e il danese ha ripagato la sua fiducia segnando: nelle ultime cinque partite giocate ha lasciato sempre la sua firma, trascinando lo United fuori dai guai e vicino alla zona che garantirebbe l'accesso all'Europa il prossimo anno.

L'ultimo gol è quello segnato contro l'Aston Villa, nello scontro diretto per scalare la parte alta della classifica. Se prima in molti avevano avuto dubbi su di lui, adesso con le sue reti ha lasciato spazio a tante piacevoli certezze. Hojlund è ben lontano dal ruolino di marcia dei grandi bomber come Haaland e Salah, ma da un po' di tempo ha ritrovato la continuità che gli mancava da quando indossava la maglia dell'Atalanta.

Leggi anche Luke Shaw ritrova la sua Lamborghini tappezzata di multe: era abbandonata fuori da una stazione

In questo campionato ha registrato 5 gol (segnati in 5 presenze consecutive) più due assist, ai quali aggiungere anche una rete di League Cup contro il Newport. Il punto di svolta è arrivato nella gara d'andata giocata contro l'Aston Villa nel Boxing Day, una partita che gli ha permesso di spezzare la maledizione e rompere il digiuno che lo aveva afflitto in Premier League.

Sarà proprio Hojlund l'arma in più del Manchester United in questo finale di stagione: alla squadra mancava il grande finalizzatore (il capocannoniere è addirittura Scott McTominay) e il danese colma proprio il grande vuoto che potrebbe consentire ai Red Devils di cambiare marcia.