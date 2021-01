Altro traguardo importante per Hirving Lozano. L'attaccante messicano del Napoli, dopo essere diventato il calciatore a segnare il gol più veloce nella storia del club azzurro in Serie A (8.9 contro il Verona), ieri sera ha firmato la sua rete ufficiale numero 100 con i club nella gara di Coppa Italia contro lo Spezia. Il Chucky sta vivendo il suo momento migliore a Napoli e dopo una prima annata difficile, dove l'ex PSV Eindhoven era stato bollato con tutti gli aggettivi più brutti per un calciatore; ecco che Lozano si sta prendendo la sua rivincita segnando a raffica e diventando uno dei punti fissi del club azzurro.

Al 20′ del primo tempo il messicano si è ritrovato a tu per tu con il portiere del club ligure e lo ha battuto senza pietà con un tiro potente sul primo palo: con quello realizzato ieri Lozano ha segnato il gol numero 12 in 27 partite tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Prima di approdare in Europa con il Pachuca, suo primo club professionistico, il Chucky aveva realizzato 43 reti (Liga MX 31, Copa MX 3 e Concachampions 9) e da quando è arrivato nel Vecchio Continente i gol sono 57 tra Eredivisie, Serie A, Champions League, Europa League, Coppa Italia e Coppa dei Paesi Bassi. A questi cento gol si aggiungono le 11 marcature firmate con la nazionale messicana. Numeri per niente negativi per un ragazzo che è diventato professionista nella stagione 2013/2014.

Un particolare nella carriera di Lozano è quello di andare in gol alla prima presenza ogni volta che cambia squadra: al suo esordio nei professionisti col Pachuca mise a segno la rete decisiva per la vittoria contro il Club América, con il PSV si sbloccò nella prima gara contro l'AZ Alkmaar e col Napoli trovò il gol in casa della Juventus. Una tradizione niente male.

Su Instagram la moglie dell'attaccante del Napoli, Ana Obregon, ha dedicato un post al traguardo raggiunto dal Chucky nella gara di ieri: "Sono 100 e te ne auguro mille altri, ti amo".