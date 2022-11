Herdman ha scelto i 26 convocati per i Mondiali: rappresenteranno il Canada dopo 36 anni di assenza Il ct del Canada ha convocato le due stelle Alphonso Davies e Jonathan David tra i 26 in lista. Il Canada sfiderà Belgio, Croazia e Marocco ai Mondiali in Qatar.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Canada si è preso un posto tra le 32 Nazionali che si giocheranno la fase finale dei Mondiali in Qatar e proverà a farlo nel migliore dei modi per due motivi principali: il primo è che la qualificazione è arrivata dopo 36 anni di lunghissima attesa, il secondo è perché sarà – insieme a Messico e Stati Uniti – il Paese ospitante l'edizione 2026 e non potrà che cercare di trasmettere passione e qualità anche in vista del futuro.

Deus ex machina della nazionale canadese è ovviamente il suo giovane ct, John Herdman, 47enne allenatore di origini inglesi che vanta un piccolo ma importantissimo primato personale: ha allenato la nazionale femminile e maschile del Canada. Sull'attuale è si è seduto nel 2018 dopo aver conquistato tutti i tifosi guidando le ragazze nazionali con cui ha conquistato due bronzi. Tra i 26 calciatori convocati per il Qatar non ha di certo rinunciato a due tra i giocatori più rappresentativi del Paese, ovvero Alphonso Davies e Jonathan David.

L'esterno sinistro milita tra i campioni di Germania del Bayern Monaco mentre l'attaccante gioca in Francia, al Lille. Per il resto, Herdman ha scelto la linea della continuità confermando in massa la rosa della squadra che ha riportato il Canada a partecipare al Mondiale dal lontano 1986. La nazionale nord-americana è stata inserita nel girone insieme a Belgio, Croazia e Marocco e farà il proprio debutto a Qatar 2022 il prossimo 23 novembre contro il Belgio.

I 26 convocati di Herdman per i Mondiali in Qatar 2022

Portieri: Milan Borjan (Stella Rossa), James Pantemis (CF Montréal), Dayne St.Clair (Minnesota United);

Difensori: Sam Adekugbe (Hatayspor), Derek Cornelius (Panetolikos), Alistair Johnston (CF Montréal), Richie Laryea (Toronto FC), Kamal Miller (CF Montréal), Steven Vitoria (GD Chaves), Joel Waterman (CF Montréal);

Centrocampisti: Stephen Eustaquio (Porto), Liam Fraser (KMSK Deinze), Mark-Anthony Kaye (Toronto FC), Ismaël Kone (CF Montréal), Jonathan Osorio (Toronto FC), Samuel Piette (CF Montréal), David Wotherspoon (St.Johnstone FC);

Attaccanti: Tajon Buchanan (Club Bruges), Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps FC), Jonathan David (Lille), Alphonso Davies (Bayern Monaco), Junior Hoilett (FC Reading), Cyle Larin (Club Bruges), Liam Miller (Basilea), Ike Ugbo (Troyes).