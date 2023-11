Henry si mangia tutte le patatine, Beckham la prende malissimo: tutto falso a San Siro Thierry Henry e David Beckham erano presenti a San Siro per assistere a Milan-PSG di Champions League: i due ex campioni hanno dato vita a una scena surreale con un pacchetto di patatine. Tutto falso, falsissimo…

A cura di Paolo Fiorenza

Martedì sera a San Siro il Milan ha ottenuto una vittoria fondamentale sul PSG per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League. Le reti di Leao e Giroud hanno dato respiro a Pioli e messo il destino dei rossoneri completamente nelle loro mani nelle ultime due gare del gruppo contro Borussia Dortmund e Newcastle. Per l'occasione in tribuna al Meazza c'erano anche due grandi del calcio mondiale come Thierry Henry e David Beckham, che hanno dato vita a una scena surreale allorquando il francese ha svuotato il pacchetto di patatine di Beckham, che l'ha presa malissimo. Peccato che niente fosse quello che sembrava.

Un video mostra i due ex calciatori – ospiti eccellenti al match di Champions – l'uno vicino all'altro prima della partita, con l'ex capitano dell'Inghilterra che tiene in mano un pacchetto di patatine. Ad un certo punto tuttavia Beckham mette la mano nel pacchetto e si rende conto che Henry si è mangiato tutte le patatine: l'ex rossonero resta con l'espressione contrariata di un bimbo cui è stata tolta la merenda a tradimento.

Beckham chiede conto a Henry della vicenda guardandolo torvo: "Sul serio, hai mangiato tutte le patatine?". Il francese fa lo gnorri, come se non avesse fatto niente di male. Le immagini mostrano l'inglese rivolgere qualche altra parola non esattamente di stima al suo amico, il quale continua col suo atteggiamento di suprema indifferenza alla questione e alle rimostranze dell'attuale proprietario dell'Inter Miami. Il video termina con Beckham che borbotta ancora tra sé e sé come se gli fosse stato fatto un grande torto, mentre Henry indica il campo come a voler cambiare argomento.

Una scena tuttavia falsa dall'inizio alla fine, visto che i due grandi ex rivali di Manchester United ed Arsenal stavano recitando ad uso delle telecamere: si trattava infatti di uno spot pubblicitario per il marchio di patatine che Beckham non a caso mostrava perché si vedesse bene. Insomma, nessuna amicizia rotta per colpa di una patatina rubata, ma solo un altro modo di fare soldi guardandosi anche una bella partita di calcio. Non male per passare una serata…