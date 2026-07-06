Henderson si deve operare per l’incidente durante i festeggiamenti dell’Inghilterra: Mondiali finiti

Finisce nel modo meno pensabile l’avventura con l’Inghilterra ai Mondiali 2026 da parte di Jordan Henderson che si era infortunato gravemente festeggiando la vittoria e la qualificazione ai quarti dopo aver battuto il Messico.

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Jordan Henderson lascia i Mondiali 2026 anche se l'Inghilterra continuerà il proprio percorso iridato nella speranza di prolungarlo il più in là possibile. Il prossimo appuntamento dei Leoni è contro la terribile Norvegia di Haaland capcade di aver eliminato dal torneo il Brasile di Carlo Ancelotti, match in cui il centrocampista di Tuchel e del Brentford non ci sarà per essersi fratturato maldestramente il polso durante i festeggiamenti post match contro il Messico che sono valsi l'accesso ai quarti: si deve sottoporre ad un immediato intervento chirurgico.

Il Mondiale di Henderson: zero minuti e un infortunio lontano dalla partita

La notizia dell'infortunio di Henderson ha fatto subito scalpore mentre l'Inghilterra e i suoi tifosi stavano ancora festeggiando il 3-2 conquistato in infieriorità numerica sul Messico che ha dovuto cedere il passo e venire eliminato davanti al proprio pubblico nella splendida cornice dello Stadio Azteca. Un colpo durissimo per i sudamericani fino a quel momento tra le più piacevoli rivelazioni dell'intero torneo, ma che si sono scontrati con il miglior tasso tecnico degli uomini di Tuchel. Tra cui, c'era anche Jordan Henderson a disposizione, in attesa di poter inaugurare il proprio Mondiale non avendo fino a quel momento alcun minuto all'attivo. E che mai avrà, perché si è dovuto arrendere all'evidenza.

Henderson era stato accompagnato in ospedale, direttamente a Città del Messico, nei minuti successivi all'infortunio, da un membro dello staff tecnico dell'Inghilterra e non ha fatto più ritorno con la squadra al centro del ritiro di Kansas City. La conferma è arrivata subito dopo con la frattura del polso sinistro, una situazione che lo stesso Tuchel aveva anticipato nella sua gravità: "Jordan è caduto e si è infortunato… un infortunio piuttosto grave ed è davvero triste che non sia più con noi stasera. Il medico mi ha confermato il danno". Che obbligherà nelle prossime ore il centrocampista ad un immediato intervento chirurgico per ridurre al minimo i tempi di recupero.

Oltre alla notizia, però ha fatto capolino anche qualche filmato amatoriale che ha ripreso il povero Henderson nel momento esatto dell'infortunio, con un video diventato ben presto divenuto altrettanto virale durante i festeggiamenti, dove si vede la caduta maldestra del giocatore che è franato con il peso del proprio corpo sul polso sinistro che nell'impatto si è piegato in modo innaturale.