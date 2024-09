video suggerito

Helge Rasche muore in un incidente: il tecnico dell’Eintracht Francoforte si schianta contro un albero Terribile notizia nel calcio tedesco: Helge Rasche, tecnico della squadra Under 19 dell’Eintracht Francoforte, è morto in un incidente stradale. Il 33enne allenatore si è schiantato contro un albero, morendo sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Tragedia nel calcio tedesco, che piange la morte in un incidente stradale di Helge Rasche, tecnico della squadra Under 19 dell'Eintracht Francoforte. L'allenatore è deceduto giovedì a 33 anni, morendo sul colpo nello schianto della sua Hyundai contro un albero. La terribile notizia è stata data oggi dal club di Bundesliga sui propri canali social, un annuncio che ha lasciato sgomenti chi apprezzava ed amava il giovane tecnico: "L'Eintracht Francoforte è sconvolto dalla perdita dell'allenatore dell'U19 Helge Rasche. Il trentatreenne ha perso la vita ieri in un incidente stradale. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi amici".

La dinamica dell'incidente in cui è morto Helge Rasche: il tecnico non ha avuto scampo

Secondo quanto riportato dalla Bild, Rasche stava guidando una Hyundai bianca su una strada tra Dietzenbach e Rodgau, a sudovest di Francoforte, quando la sua auto è uscita di strada dopo un bivio e si è schiantata contro un albero. Le immagini dei media tedeschi mostrano come la vettura sia andata completamente distrutta dopo l'incidente, con la parte anteriore dell'auto completamente sfondata. Una dinamica devastante, che non ha lasciato alcuna possibilità di reazione all'uomo: Rasche non ha avuto scampo, spirando sul luogo dell'incidente in seguito alle gravi ferite riportate. Non c'erano altri passeggeri a bordo dell'auto.

Il tecnico era entrato a far parte delle giovanili dell'Eintracht nel 2020. L'anno scorso era stato promosso ad allenatore dell'Under 17 e poi dell'Under 19 nella Bundesliga giovanile. Rasche stava preparando i suoi ragazzi per la partita casalinga contro il Darmstadt 98 del prossimo 14 settembre. I giocatori di tutte le squadre del Francoforte sono stati informati della sua scomparsa nella mattinata di oggi: incredulità e dolore sono stati i sentimenti dilaganti, la morte di Helge lascia una voragine non colmabile (qui sotto un video del tecnico coi suoi ragazzi ad inizio agosto).

Il calcio tedesco si stringe intorno all'Eintracht Francoforte

Il cordoglio si è diffuso rapidamente in tutto il calcio tedesco, il Borussia Dortmund ha twittato la sua vicinanza all'Eintracht: "Anche noi piangiamo la perdita di Helge Rasche e vorremmo esprimere le nostre più sentite condoglianze. I nostri pensieri sono con lui, la sua famiglia e i suoi cari. Riposa in pace". Anche altri club si sono poi aggiunti, come il Cottbus e l'Hannover, in un abbraccio collettivo di tutto il calcio tedesco.

In seguito alla tragica notizia, il club di Francoforte ha annullato tutti gli allenamenti e le partite delle giovanili di questo fine settimana, inclusa la sfida dell'Under 2 contro l'FC Giessen che era in programma alle 14 di sabato.