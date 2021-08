“Harry Kane, stai guardando?”: a Londra succede l’impensabile, schiaffo al City di Guardiola È partito male il Manchester City nella difesa del proprio titolo di Premier League: la squadra allenata da Pep Guardiola è stata battuta fuori casa dal Tottenham per 1-0, in virtù della rete messa a segno nel secondo tempo da Son Heung-min. Sul match è aleggiato lo spirito di Harry Kane, vicino al trasferimento al City per 150 milioni.

A cura di Paolo Fiorenza

Parte male la difesa del titolo di Premier League per il Manchester City: i campioni in carica sono stati infatti battuti a Londra dal Tottenham per 1-0, in virtù della rete segnata da ]]al 10′ del secondo tempo. Guardiola ha schierato dall'inizio l'acquisto milionario Grealish, inserendo nel finale pezzi da novanta come De Bruyne e Gabriel Jesus, ma l'assalto finale è stato inutile e la squadra di Nuno Espirito Santo si è portata a casa i 3 punti all'esordio.

Una maledizione quella degli Spurs – per il City di Guardiola – da quando il club si è trasferito nel nuovo Tottenham Hotspur Stadium, che ha preso il posto del White Hart Lane: 4 partite e 4 sconfitte dal 2019, senza segnare neanche un gol. Tra l'altro c'è solo una squadra nella storia della Premier League che ha vinto il titolo a fine anno dopo aver perso all'esordio: il Manchester United tre volte (1992-93, 1995-96 e 2012-13). Insomma non proprio il modo migliore per cominciare la nuova stagione per il sempre chiacchieratissimo City, perennemente nel mirino dei tifosi avversari per le spese esorbitanti della gestione Guardiola.

Jack Grealish è costato 117,5 milioni di euro e dovrebbe essere il primo dei due colpi mostruosi della squadra degli sceicchi in questa sessione di mercato: Guardiola vuole infatti abbandonare l'attacco ‘leggero' senza punti di riferimento che non ha pagato dividendi in Champions League – anche oggi ha giocato con Ferran Torres ‘falso nove' ad aprire spazi per gli inserimenti dei centrocampisti – e da tempo ha puntato fortissimo su Harry Kane, uomo simbolo proprio del Tottenham.

Kane è da poco tornato ad allenarsi dopo la ‘sparizione' di inizio agosto, ma Espirito Santo non lo ha convocato per il match di oggi, adducendo a motivo la scarsa condizione. Molti raccontano tuttavia un'altra verità, secondo la quale ragioni di opportunità avrebbero indotto gli Spurs a non mettere in campo un giocatore che potrebbe trasferirsi a breve tra le fila del City. La trattativa infatti è caldissima e la cifra messa sul tavolo dagli Sky Blues – 150 milioni – sembra aver fatto breccia nelle resistenze del presidente Levy.

Intanto oggi i tifosi del Tottenham hanno mandato un bel messaggio al loro (ex?) idolo, cantando dagli spalti: "Harry Kane, stai guardando?". L'orgoglio di chi si sente tradito e ha ora in Son il nuovo oggetto d'amore: il calcio, come la vita, sa voltare pagina velocemente.