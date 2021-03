Harry Kane e Son Heung Min la migliore coppia gol della storia della Premier League. Non si tratta di un giudizio tecnico, che pure non sarebbe così lontano dalla realtà, ma di numeri: i due si sono assistiti l'un l'altro in occasione di 14 reti realizzate con la maglia del Tottenham e hanno battuto il precedente primato stabilito dal tandem Alan Shearer-Chris Sutton del Blackburn Rovers che vinse titolo nella stagione 1994/1995. L'unica coppia ad avvicinarsi a loro nel XXI secolo era stata quella de Bournemouth, formata da Ryan Fraser e Callum Wilson, che aveva duettato in occasione di 12 marcature nella stagione sportiva 2018/2019. Kane ha assistito Son in occasione di 9 goal mentre il numero 7 degli Spurs ha servito il suo capitano ben 5 assistenze trasformate poi in reti.

Il record è stato battuto nella gara di ieri, quando gli Spurs sono scesi in campo contro il Crystal Palace e hanno vinto per 4-1. La squadra di José Mourinho ha prima messo in discesa la strada con la doppietta del "redivivo" Gareth Bale e poi è arrivata la doppietta del solito Harry Kane a rendere il risultato più largo.

In occasione del quarto gol, firmato al 76′, è arrivato il nuovo primato: su un cross da destra Son ha fatto la sponda per Kane, che da centro area ha potuto facilmente insaccare in porta il suo 16° centro stagionale e ha messo la firma sul gol numero 14 in collaborazione del jolly offensivo sudcoreano. Un record nuovo di zecca per la Premier League.

I due hanno mostrato grande affiatamento già nella gestione di Mauricio Pochettino ma con l'arrivo di José Mourinho sembrano ancora più complici e lo stesso Special One ha parlato così dei suoi due alfieri non molto tempo fa: "Stanno facendo cose speciali in questa stagione. L'intesa [tra Kane e Son] è buona. Quel movimento di Kane che appare sulla destra e Sonny che arriva lanciato dal lato opposto si adatta bene al nostro piano di gioco. Stanno facendo davvero cose fantastiche in questa stagione".

La coppia-gol del Tottenham aveva eguagliato il record di Alan Shearer e Chris Sutton già dal 4 gennaio 2021 e ha dovuto attendere più di due mesi per strappare questo primato che apparteneva al tandem dei sogni del Blackburn.