Haaland si è comprato la Safety Car della F1: una Aston Martin costosissima e a edizione limitata Erling Haaland è stato immortalato mentre guida un Aston Martin, non una delle tante, ma un’edizione speciale, limitata. Praticamente la stessa che viene usata come Safety Car in Formula 1. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Erling Haaland è uno dei grandi calciatori bomber al mondo, è implacabile, nonostante ciò il Manchester City sta vivendo un'annata deludente. Il norvegese ha pure una grande passione per le automobili e ogni tanto se ne regala una. Dopo aver acquistato, mesi fa, una fiammante Porsche ora si è tolto un altro sfizio: ha comprato un Aston Martin, non una qualunque. L'esatto modello che viene utilizzato in Formula 1 come Safety Car, dal costo di oltre 420 mila euro. Ha modificato il colore, scegliendo un verde più chiaro.

Haaland ha allargato il parco auto: si è comprato la Safety Car

L'attaccante norvegese è stato immortalato mentre era a bordo di una fiammante Aston Martin DBX 707, un'edizione speciale della Safety Car di Formula 1. Un tempo le Safety erano Mercedes, ma da qualche anno sono le Aston Martin, storico marchio inglese legato anche al mito di James Bond, a entrare in pista nei momenti in cui le gare vengono neutralizzate a causa di condizioni meteo particolari o incidenti.

Tra le sue auto c'è anche una lussuosa Porsche

Il giorno successivo all'eliminazione in Champions League, con il Real Madrid, Haaland è stato immortalato mentre guida la sua vettura dal valore di 350 mila sterline (al cambio attuale 423 mila euro). La sua è un'edizione limitata della Safety Car di F1. Quella canonica è guidata da oltre vent'anni dal pilota tedesco Bernd Maylander ed ha come colore il classo verde inglese, molto scuro. Quella di Haaland invece è verde lime. Il suo parco macchine si amplia. Come detto, recentemente, ha acquistato una Porsche 911 GT3, dal valore di oltre 200 mila sterline.