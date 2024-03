Haaland protagonista al contrario nel derby di Manchester: sbaglia un assurdo gol a porta vuota Nel primo tempo del derby di Premier League tra Manchester City e Manchester United, Erling Haaland è stato protagonista ma in negativo, quando ha fallito clamorosamente una rete praticamente già fatta. Un errore impensabile per il bomber norvegese già a segno 26 volte in stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Erling Haaland ha sbagliato. Una notizia eclatante visti gli core dell'attaccante del Manchester City che sta snocciolando numeri da capogiro sotto porta ma che nel corso del primo tempo di Manchester City-Manchester United si è divorato un clamoroso gol a porta praticamente vuota, risparmiando Onana dalla capitolazione. Uno sbaglio poi riscattato nel finale di match quando, con il City avanti 2-1, regala la solita perla del 3-1 che cancella tutto.

Un errore che non ti aspetti dall'uomo che non ti aspetti e così all'Ethiad Stadium i tifosi del City hanno assistito ad un evento più unico che raro: bomber Haaland che fallisce clamorosamente una rete – quella che poteva dare il pareggio – praticamente a porta vuota. Uno sbaglio sicuramente non degno di lui e delle sue spettacolari cifre che ha dimostrato non solo di raggiungere ma anche di migliorare.

L'incredibile topica è arrivata a margine del derby di Manchester, uno dei momenti più delicati della stagione di Premier League quando nel finale del primo tempo, sul punteggio di 0-1 per i diavoli rossi a segno con Rashford, l’attaccante norvegese ha calciato alto, oltre la traversa. Un intervento preciso che ha sorpreso la difesa dello United, Onana compreso, ma che a un metro dalla linea di porta ha visto svanire in tribuna l'occasione più ghiotta per il pareggio, su un assist illuminante di testa da parte di Foden.

Ovviamente era quasi più facile segnare che sbagliare, ma il fuoriclasse dei citizens pur trovando la tempistica perfetta ha spedito la palla in modo sorprendente ben oltre la traversa. Un errore che ha lasciato allibiti tutti: i tifosi in tribuna e i telecronisti davanti ai teleschermi. Incredulo anche Pep Guardiola, abituato oramai da sempre ad avere in Haaland una garanzia assoluta sotto porta.

Per il bomber norvegese sono già 26 gol in questa stagione tra tutte le competizioni in cui è sceso in campo e, soprattutto, inanellando percentuali e statistiche alla sua età (23 anni) né Messi né Cristiano Ronaldo erano in grado di produrre. Con l'acuto nel finale di derby, quando consegna al City un successo di prestigio con il gol del 3-1 a dir poco decisivo, sorprendendo la difesa United, cancellando così la rete fallita nel primo tempo.