Haaland mostra ancora la sua potenza, il tiro è impressionante: “Boom!” Erling Haaland ha mostrato ancora una volta la sua incredibile potenza. Durante gli allenamenti con la Norvegia, alla vigilia del match di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar contro Gibilterra, l’attaccante del Borussia Dortmund ha pubblicato un video in cui mostra un suo tiro impressionante che fa immediatamente il giro del mondo. “Boom!” il commento del giocatore sui social.

A cura di Fabrizio Rinelli

Era il 31 marzo 2021 quando Erling Haaland mostrò al mondo intero uno delle sue caratteristiche migliori: il tiro. Non che ce ne fosse bisogno, è chiaro, ma a vedere e rivedere quel video pubblicato dalla nazionale della Norvegia in cui il suo attaccante si divertiva a calciare in porta dei veri e propri missili, ci si è convinti ulteriormente dell'enorme potenziale di questo giocatore. E così, non contento, Haaland ha voluto riprovare quella conclusione formidabile pubblicando sui social l'ennesimo video delle sua gesta in allenamento.

Ancora una volta con la maglia della Norvegia. Sui propri profili social ufficiali, l'attaccante del Bourssia Dortmund ha pubblicato un filmato in cui calcia al volo di sinistra un pallone che trafigge il portiere e si insacca in rete con una violenza incredibile. Impossibile per l'estremo difensore riuscire a neutralizzare quel tiro (forse ci avrebbe anche rimesso un dito). "Boom" ha scritto lo stesso Haaland sui social sottolineando il suo gesto atletico che ha fatto immediatamente il giro del mondo trovando consensi ovunque.

Haaland pronto a trascinare la Norvegia ai Mondiali in Qatar

L'audio fa decisamente la differenza e ad ascoltare il suono chiuso del pallone che impatta alla perfezione sul collo del piede sinistro del giocatore, vien voglia di rivederlo e risentirlo più volte. Haaland si sta allenando per la sfida che domani, martedì 7 settembre, vedrà la sua Norvegia scendere in campo contro il fanalino di coda Gibilterra.

L'attaccante del Borussia Dortmund, che in estate sembrava potesse finire al Barcellona dopo un incontro tra Laporta, presidente dei catalani e Mino Raiola, suo procuratore, proverà a trascinare la sua Nazionale che in questo momento si trova al secondo posto nel girone G con l'Olanda a 10 punti, uno in meno della Turchia capolista con 11.