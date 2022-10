Haaland impressionante già a 13 anni, un video mostra la sua ricerca maniacale del gol Spunta un video del 13enne Haaland in azione in Norvegia. Già si possono intuire le eccezionali doti del futuro centravanti del Manchester City.

A cura di Marco Beltrami

Erling Haaland ormai non è più una sorpresa. La stella norvegese del Manchester City è uno dei bomber più forti e completi del panorama internazionale e sembra destinato in futuro a lottare per il Pallone d'Oro. Non è un caso che in occasione dell'ultima cerimonia per il prestigioso riconoscimento, il norvegese classificatosi al 10° posto, sia stato utilizzato quasi a termine di paragone con il re stagionale dei gol Lewandowski, in una situazione che ha alimentato un po' d'imbarazzo tra i presenti. Quali sono i margini di crescita di Haaland? E dove può arrivare?

Il futuro è sempre un'incognita, ma le prospettive non possono che essere improntate all'ottimismo alla luce del suo percorso di crescita e del livello già raggiunto. D'altronde nelle ultime ore ha fatto capolino sul web e di conseguenza sui social, un video che mostra un giovanissimo Haaland in azione. Aftenbladet.no ha caricato infatti le immagini del 13enne Erling in occasione di un torneo giovanile in un campetto. Un'occasione importante per capire che il terminale offensivo di Pep Guardiola aveva dimostrato di avere doti importanti già in giovane età.

D'altronde se il DNA prometteva bene (Erling è il figlio dell'ex centrocampista Alf-Inge e di Gry Marita Braut campionessa di Eptathlon), è stato effettuato un grande lavoro su quel ragazzino che aveva le stigmate del predestinato. Un lavoro fisico e mentale, che lo ha portato a diventare un attaccante di razza, capace di segnare gol a raffica con qualsiasi maglia e in qualsiasi campionato. E lui ha capito quanto sia importante essere sempre al top anche fuori dal campo, come confermato dal suo regime alimentare svelato recentemente con una dieta ferrea molto particolare, e pratiche improntate al vivere sano.

Così quel ragazzino agile e già molto più alto dei suoi coetanei è cresciuto nel migliore dei modi. Nelle immagini il 13enne Haaland è scatenato e sembra quasi indemoniato nella ricerca a tutti i costi della porta. La potenza non mancava al giovane Erling che provava a calciare da ogni posizione, qualsiasi pallone gli capitava a tiro peccando qualche volta anche di egoismo. Su azione o su calcio piazzato poco importava ad Haaland, già maniaco del gol. Certo la precisione non era quella attuale, così come anche l'intelligenza tattica ma su quello ha potuto allenarsi in modo eccezionale. Insomma il 13enne Haaland sembrava già dimostrare a tutti di che pasta era fatto, pronto a dire sì a chiunque volesse scommettere su di lui.