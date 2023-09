Ha segnato all’esordio col Manchester United, ora è disoccupato a 27 anni: Harrop ha sbagliato tutto Se potesse tornare indietro, Josh Harrop prenderebbe decisioni diverse: il centrocampista era una stellina del Manchester United, poi ha sbagliato tutto.

A cura di Paolo Fiorenza

A volte ci sono decisioni che hanno conseguenze tali da condizionare una vita intera. È quello che è accaduto a Josh Harrop, che se potesse tornare indietro a quell'estate di 6 anni fa, probabilmente farebbe una scelta diversa. Nel giugno del 2017 il centrocampista aveva solo 17 anni, essendo nato il 15 dicembre 1999, e pensava che il meglio per lui dovesse ancora arrivare. Harrop si sentiva padrone del mondo, dopo aver segnato al suo esordio col Manchester United, e ora si ritrova disoccupato a 27 anni, in seguito a una serie di infortuni e circostanze sfortunate.

Harrop era cresciuto nel settore giovanile dei Red Devils e al termine di una stagione eccezionale giocata con l'Under 23 dello United, conclusa come capocannoniere della squadra, fu premiato con la maglia da titolare datagli da José Mourinho nell'ultima giornata di Premier League contro il Crystal Palace, il 21 maggio 2017. Fu una giornata da sogno per la stellina nata a Stockport, che sfruttò il passaggio di Pogba per realizzare un gol nella vittoria per 2-0. Sarebbe rimasta quella l'unica presenza del giocatore con la prima squadra, visto che qualche giorno dopo Harrop scioccò lo United rifiutando il rinnovo del contratto per inseguire altrove un posto da titolare.

Josh Harrop a testa alta nel suo esordio col Manchester United: non aveva ancora 18 anni

È stata quella la sliding door per il centrocampista, che quell'estate ha poi firmato col Preston in Championship (la seconda divisione inglese), mettendo assieme con la squadra del Lancashire un totale di 95 presenze e 13 gol in tutte le competizioni. Già durante l'esperienza al Preston, Harrop aveva pagato dazio alla sfortuna rompendosi il legamento crociato e restando fuori per gran parte della stagione 2018/19, poi era via via scivolato indietro nelle rotazioni, fino ad essere scaricato in prestito all'Ipswich in terza serie nel gennaio del 2021. Una parentesi impalpabile, come quella del successivo prestito al Fleetwood Town, dove il numero delle sue apparizioni in campo è crollato a cinque.

Rientrato al Preston, il suo contratto è stato risolto nel settembre del 2022. Harrop allora ha iniziato ad allenarsi col Northampton, riuscendo a guadagnarsi a dicembre un contratto con la squadra della League Two, ovvero la quarta divisione, in una discesa ormai senza freni. "Sono stati alcuni anni difficili – ha detto fiducioso in quel momento – Ma questo è il calcio, succede. Ho avuto qualche prestito e qualche infortunio qua e là. Niente di pazzesco, ma piccole cose che hanno rallentato i miei progressi. Ecco perché, quando ho lasciato Preston, volevo concentrarmi sul mio corpo e rimettermi in sesto, così da poter fare quello di cui so di essere capace".

Harrop lo scorso febbraio con la maglia del Northampton: solo due presenze per lui

Sfortunatamente i problemi di Harrop sono proseguiti anche nell'ultima stagione, limitandolo a sole due brevi apparizioni dalla panchina. Inevitabile che il Northampton a giugno gli desse il benservito, non offrendo al centrocampista un nuovo contratto. Josh ha continuato ad allenarsi con loro in estate ed è apparso anche nelle amichevoli precampionato, ma non c'è stato niente da fare e dunque adesso il calciatore si ritrova senza squadra, disoccupato a soli 27 anni. Non è dato sapere come sarebbe stata la carriera di Harrop se non avesse deciso di lasciare il Manchester United, probabilmente questo rimpianto non lo abbandonerà mai.